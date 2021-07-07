Президент Садыр Жапаров 26 июня подписал скандальные изменения в закон «О некоммерческих организациях». Поправки в закон опубликованы в государственной газете «Эркин Тоо».

При этом на сайте президента в разделе подписанных законов, документ пока не опубликован. Депутаты парламента приняли законопроект в третьем чтении 17 июня.

Скриншот газеты «Эркин-Тоо»

Что это значит?

Новые изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Согласно подписанным Жапаровым поправкам, статья 17 об открытости НКО дополняется еще двумя пунктами. Теперь НКО должны отчитываться в госорганы о размере и структуре доходов.

«А также сведения о размере и составе имущества некоммерческой организации, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны», — говорится в документе.

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Вместе с этим НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании.

Также, согласно поправкам в закон, НКО обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Форму и порядок размещения информации определяет кабинет министров.

При этом под все эти пункты не попадают некоммерческие организации государственных и муниципальных учреждений.

Кто был инициатором поправок?

Инициатором скандального законопроекта выступил депутат Бактыбек Райымкулов. По его мнению, законопроект при реализации «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».

Между тем, сам депутат согласно официальным декларациям за четыре года, владеет квартирой в 72 квадратных метра. До 2017 года он указывал в своей декларации машину «Мерседес Бенц» 1989 года выпуска.

В феврале 2020 года депутат рассказал в интервью, что недавно купил себе новый автомобиль — Lexus LX 570 2011 года выпуска. Цена на такой автомобиль колеблется от 30 до 40 тысяч долларов США, в зависимости от состояния машины. Однако, даже если взять самую скромную цену на этот автомобиль, она все равно значительно больше годового дохода Райымкулова за 2018 год.

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О последствиях принятия закона ранее высказался депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале. Тогда он заявил, что изменения в закон об НКО негативно скажутся на гражданах страны.

«Это значит, что донорская помощь будет сокращаться, плюс прибавится безработица — в этом секторе работает много наших граждан. Вот это жалко, у нас депутаты не производят что-либо полезное, а берут и все больше и больше плюсуют безработицу», — сказал он.