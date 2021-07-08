Последствия селевых потоков. Фото: пресс-служба МЧС Кыргызстана

Пресс-служба МЧС сообщила, что 6 июля из-за проливного дождя поднялся уровень воды в арыках, в результате были затоплены жилые дома в Согмент, Газ и Кара-Булак.

По данным ведомства, селевые потоки разрушили два моста, затоплены оказались три гектара посевной земли. Из-за селевых потоков под угрозой затопления оказались 47 жилых домов. В связи с ситуацией, МЧС предложило местным властям организовать временное переселение граждан в безопасный участок.

«Для проведения уточнительных и незамедлительных работ по восстановлению жизнедеятельности, 7 июля 2021 года было издано распоряжение главы Баткенского районной администрации о введении в селах Газ и Согмент режим ЧС», — сообщили в МЧС.

8 июля на месте происшествия работают 15 спасателей МЧС, 40 местных жителей и техника.