Волонтеры, помогающие пациентам с COVID-19, заявили, что в больницах Бишкека не осталось мест для больных коронавирусом.

Так, волонтеры из «Центра инициативной молодежи» 7 июля опубликовали видео, в котором сообщили, что объехали четыре больницы по городу и ни в одной из них не нашли места для пациента.

Также о проблеме с нехваткой мест на своей странице в фейсбук 8 июля сообщил пользователь Валерий Кононов.

«Места есть говорите? Жизнь человека для вас ничего не значит? Ваши амбиции превыше всего», — написал он.

Что говорят в минздраве?

В Министерстве здравоохранения и социального развития ответили на заявления волонтеров заверив, что по всему Кыргызстану имеется достаточно мест для пациентов.

«В Бишкеке, учитывая большее количество выявленных случаев чем в регионах, специалисты каждые 2 часа ведут мониторинг запаса коечного фонда, при необходимости запланировано открытие дополнительно еще 190 коек, в том числе 30 реанимационных. В регионах коек для приема больных с COVID-19 достаточно», — сообщили в ведомстве.

Также в минздраве добавили, что по данным на 30 июня в медучреждениях имеются лекарства на сумму 317,7 млн сомов.

Волонтеры уже не в первый раз помогают пациентам с COVID-19 разными способами — от перевозки в больницы до организации питания для врачей, работающих в красных зонах.

В июле 2020 года, волонтеры также как и сейчас помогали заразившимся с коронавирусом, приезжая на дом с кислородными концентраторами и отвозили людей в тяжелом состоянии в больницы.