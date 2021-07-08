Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля заявил, что обострение ситуации с радикальным движением *«Талибан» в Афганистане представляет угрозу и для Кыргызстана.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

По его словам, угрозу может представлять переселение беженцев, которые могут перейти с начала границу Узбекистана и Таджикистана, а затем оказаться в Кыргызстане.

«Мы к таким угрозам готовимся, в этом направлении ведется активная работа, разведка идет. На фоне вывода войск из Афганистана террористические организации перешли к активной фазе своей деятельности на Центральноазиатские страны, в том числе и в нашу сторону», — сказал Ташиев.

Глава Госкомитета добавил, что так как Кыргызстан входит в ОДКБ, то взаимодействия и помощь Таджикистану будет оказана «в любом случае».

Обострение ситуации с «Талибан» в Афганистане

Ситуация с радикальным движением «Талибан» в Афганистане ухудшилась в начале мая 2021 года на фоне вывода войск США и их союзников из страны, находившихся там около 20 лет.

За время конфликта более 1 500 военных правительственных сил Афганистана отступили на территорию Таджикистана. Власти Таджикистана уже отреагировали на ситуацию и начали укрепление границ на юге страны, где проходит таджикско-афганская граница.

Также для укрепления таджикско-афганской границы президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва.

Кроме этого, 7 июля Таджикистан уже обратился к странам ОДКБ за помощью в укреплении границ.

««Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — сказал представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов.