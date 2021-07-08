Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов предложило освободить от уплаты НДС импортёров корма для скота до конца этого года.

В справке-обоснования проекта постановления отмечается, что малоснежная зима, поздняя весна нарушили отдельные технологические процессы весенне-полевых работ в Кыргызстане в 2021 году. Кроме того, ожидаемое засушливое лето также отрицательно повлияет на сельскохозяйственное производство.

Из-за этого, чтобы «не допустить отрицательные последствия на внутреннем рынке», минсельхоз предлагает снять НДС с 15 июля по 31 декабря этого года на ввоз:

соломы;

мякины зерновых;

брюквы;

свеклы листовой (мангольд);

корнеплодов кормовых;

сена, люцерны, клевера, эспарцета;

капусты кормовой;

люпина, вики и аналогичных кормовых продуктов.

«Чтобы решить вопрос обеспечения населения — кормами для сельскохозяйственных животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), а также снижения роста цен на них, возникла необходимость по отмене НДС на их импорт», — говорится в справке-обоснования.

Минсельхоз отметил, что отмена НДС приведёт к сокращению налоговых поступлений в республиканский бюджет, но позволит частично обеспечить вопрос продовольственной безопасности.

От уплаты НДС до конца этого года могут быть освобождены сельскохозяйственные субъекты всех форм собственности, независимо от целей их ввоза и регистрации хозяйствующего субъекта в качестве плательщика НДС.

Чтобы постановление вступило в силу, его должен одобрить кабинет министров.

Засуха в Кыргызстане

С наступлением аномальной жары в Центральной Азии и маловодья на засуху начали жаловаться фермеры Кыргызстана и Казахстана. По данным фермеров из Чуйской области Кыргызстана, к началу июня из 100 тысяч засеянных гектаров уже высохли около 6 тысяч.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на два-три дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал на пресс-конференции Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

После, чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

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Замдиректора Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев в интервью государственному информагентству «Кабар» рассказал, что в Чуйской области по ночам будут закрывать водозаборы, чтобы обеспечить Жайылский и Панфиловский районы водой.

Но это не очень помогло — часть урожая на полях оказалась уничтоженной, окончательный ущерб еще не озвучен. Кроме того, Панфиловский район уже начал использовать сточные воды на полив для того, чтобы спасти хотя бы часть посеянных сельхозкультур.

В Чуйской области ввели режим ЧС из-за маловодья до улучшения ситуации. МЧС практически ежедневно выезжает на тушение пожаров — горят поля, сухотравье, камыши, и уже собранные кормовые травы на территории сельских хозяйств.

Есть нехватка воды и на юге Кыргызстана. В связи с этим цены в Ошской области на кормовые травы выросли почти в два раза в сравнении с прошлым годом.