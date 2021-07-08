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Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля в Бишкеке прокомментировал похищение турецкими спецслужбами президента международной сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По его словам, Инанды пытались похитить с 2015 года и ГКНБ давало ему рекомендации как себя вести, но он ими пренебрёг.

Кроме того, он заявил, что «Инанды не родился и не вырос в Кыргызстане и он не кыргыз, иначе все было бы по-другому».

Пытались похитить несколько раз

Ташиев сообщил, что сотрудники 6-го Управления ГКНБ в 2018 году получили информацию, что неизвестный гражданин одной из стран планирует похитить неизвестного гражданина Турции, который проживает в Кыргызстане.

«Это было в 2018 году. После того, как были установлены все факты, Главное следственное управление ГКНБ 7 декабря 2019 года начало досудебное производство по статье “Похищение человека”. Так, подозреваемый, чтобы реализовать свои планы, предложил оперативному источнику содействие в похищении Орхана Инанды», — рассказал он.

По словам Ташиева, когда оперативники кыргызских спецслужб узнали, что Инанды пытаются снова похитить, то предупредил его.

«Мы его в феврале 2021 года спасли. Он пропал на три дня и его уже увозили, но мы его привезли обратно. Предупреждали его, чтобы он был осторожен, ходил с охраной, не был один в безлюдных местах, давали ему рекомендации. Инанды согласился с нами сотрудничать, сообщал о подозрительных личностях следящих за ним, мы проверяли, но не подтверждалось. Рекомендовали Инанды уехать из Кыргызстана. Мы приняли все меры безопасности. Но он пренебрег ими», — отметил Ташиев.

«Был бы он здесь, могли бы посадить»

По словам главы ГКНБ, сейчас расследуется дело, как Орхана Инанды на этот раз удалось вывезти из страны.

«Кто и как его вывез только расследуется. После расследования всё будет известно», — сказал он.

По его словам, главное следственное управление ГКНБ ещё с 2019 года расследует дело по факту приема Инанды в гражданство Кыргызской Республики по статье «Злоупотребление должностным положением».

«Мы проверяли законность получения гражданства, расследование ведется. Сегодня я принял решение передать это дело в МВД, чтобы вся информация о нем собиралась в одном ведомстве», — сказал Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта — Кыргызстана и Турции. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

«Он постоянно пользовался этим паспортом в поездках, особенно в западные страны. У него было двойное гражданство: он использовал и наш паспорт, и паспорт гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если бы он был здесь, мы могли бы привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Ташиев.

«Не сравнивайте Инанды и кыргыза»

Кроме того, Ташиев заявил, что Инанды — иностранный гражданин, который совершил преступление на территории Турции и призвал не сравнивать «Инанды и кыргыза»

«Не сравнивайте кыргыза с гражданином Кыргызстана. Орхан Инанды сейчас отвечает за преступление совершённое в иностранном государстве, не у нас.

Во-первых, Орхан Инанды — иностранный гражданин, который, по словам властей этой страны, совершил преступление на их территории. Во-вторых, у нас идёт следствие того, как он получил гражданство. У него было два гражданства. Он пользовался турецким паспортом после того, как получил кыргызский, а теперь бьет себя в грудь и везде говорит, что он гражданин Кыргызстана. Кыргызы говорят, снаружи блестит, внутри пустота. Не сравнивайте Орхана Инанды и кыргыза», — сказал Ташиев.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски похищенного Инанды.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

«Таким образом, он имел паспорт гражданина Кыргызской Республики и паспорт гражданина Турции. Однако, надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства Турецкой Республики», — сообщили в ГУВД столицы.

Ранее адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.