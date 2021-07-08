В ежедневной проправительственной турецкой газете Hurriyet 7 июля вышел материал под заголовком «”Подарок” Жапарова доставлен».

В нём автор утверждает, что президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды доставили в Турцию перед рабочими визитом президента Кыргызстана Садыра Жапарова в страну в качестве «подарка».

«После того как президент Эрдоган объявил, что Инанды был доставлен в Турцию после операции Национальной разведывательной организации (MIT), картина прояснилась. Соответственно, MIT в сотрудничестве с властями Кыргызстана доставила Орхана Инанды в Турцию незадолго до визита президента Жапарова. Другими словами, “подарок” прибыл в Турцию за неделю до приезда президента Кыргызстана», — говорится в материале.

Кроме того, автор материала отметил, что похищение Инанды «не конец, а начало и что дальше будет передача школ, которыми он управляет».

«Не одно место в Центральной Азии не является безопасным для членов ФЕТО*, ведь в Турцию из Кыргызстана доставили одного из самых важных её членов в регионе, который ещё и гражданин этой страны. От турецкой судебной системы и MIT не убежать», — говорится в материале.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

«Это абсурд»

7 июля пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев назвал все предположения о причастности властей Кыргызстана к похищению Орхана Инанды «абсолютным абсурдом» и опроверг их.

«С первых же дней, как только стало известно о пропаже Орхана Инанды, президент Садыр Жапаров поручил правоохранительным органам усилить оперативно-розыскные мероприятия, усилить контроль за границами и подключить дополнительные силы к поискам Инанды», — заявил Султанбаев.

Он также напомнил, что ранее трижды предпринимались попытки похитить Инанды, «последнюю из которых пресекли сотрудники кыргызских спецслужб», а после чего просили быть его в сопровождении телохранителей.

«На данный момент от турецкой стороны официального ответа не поступило, однако в устной форме они заявляют, что Инанды не выходил из турецкого гражданства и является гражданином Турции», — добавил пресс-секретарь.

Уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

«Таким образом, он имел паспорт гражданина Кыргызской Республики и паспорт гражданина Турции. Однако, надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства Турецкой Республики», — сообщили в ГУВД столицы.

Ранее адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.

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Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски похищенного Инанды.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.