Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля заявил, что беглые президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиева объявлены в розыск.

Как пояснил Ташиев, Акаева объявили в розыск по уголовному делу «Кумтора», которое расследует ГКНБ. Розыск Акаев связан по соглашению, которое было заключено с канадской компанией «Камеко» в период 1992 – 1994 годы.

Курманбека Бакиева и его сына Максима, по словам Ташиева, объявили в розыск по соглашению 2009 года.

Беглый президент Аскар Акаев был главой Кыргызстана с 1991 до 2005 года. Акаев бежал из страны в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции».

Другой беглый президент — Курманбек Бакиев был свергнут в 2010 году в ходе революции, которая была вызвана недовольством граждан из-за возросшей коррупции в стране. В коррупции были замешаны и близкие родственники Бакиева, например его сын Максим Бакиев.

Кроме этого, революция, произошедшая в 2010 году запомнилась убийствами мирных граждан по приказу Бакиева.

Где искать Акаева?

Беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев

По имеющейся информации в открытых источниках, Аскар Акаев сейчас находится в столице России — Москве. К примеру, 6 июля 2021 года он был в поезде Москва — Санкт-Петербург, о чем свидетельствует фото пользователя Юрия Челбакова.

Акаева в поезде Москва - Санкт-Петербург pic.twitter.com/f6oRmdOcrg — Юрий Челбаков (@ChelbakovYu) July 6, 2021

Бежав из Кыргызстана, Аскар Акаев вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Также на официальном сайте российской Высшей школы экономики Акаев указан как научный руководитель Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации. Эта лаборатория мониторит изменения в разных странах и прогнозирует их политическое развитие, разрабатывая при этом рекомендации, как избежать «политической нестабильности» — очевидно, речь о митингах и переворотах, с которыми Аскар Акаев знаком.

Кроме того, Акаевых можно поискать в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке». Об этой недвижимости стало известно в 2020 году, когда издание «Проект» сообщило, что сын беглого президента Айдар Акаев проживал на территории площадью в 53 сотки и стоимостью в 63 млн рублей.

Где искать Курманбека Бакиева?

Беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане.

В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

Где искать Максима Бакиева?

Сын беглого президента Бакиева — Максим Бакиев (слева).

Максима Бакиева стоит поискать в Великобритании. В графстве Суррей у него есть поместье за пять миллионов долларов. В том же регионе он занимается джиу-джитсу — в 2019 году он даже стал чемпионом на лондонском чемпионате. Он участвовал в нем от спортклуба из графства Суррей — под именем Макса Бакаева.