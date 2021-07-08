Пресс-служба ГУВД Бишкека 8 июля сообщила, что в ходе досудебного производства по факту похищения Орхана Инанды установила наличие у президента Международного образовательного учреждения «Сапат» двойного гражданства.

Ранее адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.

Что говорит милиция?

В милиции сообщили, что Инанды, имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID-паспорт и 25 декабря 2012 года загранпаспорт Кыргызстана.

Фото: ГУВД Бишкека

По данным ГУВД столицы, Орхан Инанды, имея паспорт гражданина Кыргызстана, пользовался паспортом Турции со сроком действия до 23 сентября 2024 года и 27 раз по нему пересекал государственную границу Кыргызстана. В период с 2014 по 2018 годы он вылетал в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россию, Турцию и Индию.

А с 2018 года Инанды 9 раз использовал паспорт Кыргызстана — вылетал в Россию, Казахстан и Индию.

«Таким образом, он имел паспорт гражданина Кыргызской Республики и паспорт гражданина Турции. Однако, надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства Турецкой Республики», — сообщили в ГУВД столицы.

Кроме того, в милиции сообщили, что ещё 2019 году было начато расследование в рамках досудебного производства по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана

Что говорит адвокатесса?

Адвокатесса Орхана Инанды 7 июля отметила, что турецкий паспорт её подзащитного недействителен — он гражданин Кыргызстана с 2012 года.

«Принадлежность гражданина к какой-либо стране определяется паспортом. И он у него есть […] Что касается гражданства Турции, турецкая сторона издавала документ, где было указано о признании недействительными нескольких паспортов по перечню […]

Таким образом, Инанды не мог использовать свой паспорт, который он получил с момента совершеннолетия. Об этом также свидетельствует тот факт, что Инанды давно не может получить свидетельство о рождении своим двоим детям — 13 и 9 лет», — заявила она на митинге в поддержку Инанды.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски похищенного Инанды.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.