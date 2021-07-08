Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля прокомментировал и организацию ФЕТО. Он заявил о недопустимости существования иностранных политических организаций в Кыргызстане.

«Масштабы этой организации мы увидели после исчезновения Орхана Инанды. Честно говоря, до этого мы не придавали ей большого значения. После исчезновения Инанды, мы увидели, какие силы, финансовые средства, людские ресурсы они имеют. Даже некоторые должностные лица начали переживать. Мы начали выявлять, какое отношение к этой организации имеют некоторые депутаты Жогорку Кенеша. Каким образом она финансируется. У нас не должно быть политических организаций чужих стран. Это как раз даёт нам возможность обеспечивать безопасность нашей страны», — сказал Ташиев.

При этом, глава ГКНБ отметил, что члены ФЕТО в Кыргызстане не проводили никаких противоправных действий.

«Она условно названа ФЕТО. Мы не замечали противоправные действия на нашей территории, но, тем не менее, мы получали информацию от своих коллег из разных стран по количеству, руководству, их фамилии. У нас вся эта информация есть […] Последующую судьбу школ “Сапат” решит государство, об этом у меня информации нет*», — рассказала Ташиев.

*Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова на заседании парламента 7 июля сообщила, что школы «Сапат» продолжат работу в прежнем режиме.

Что такое ФЕТО и причём здесь Инанды?

ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». Так турецкие власти называют движение турецкого оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена. В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Похищенного в ночь на 1 июня президента сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды, турецкие власти называют «главой ФЕТО по Центральной Азии».

Спустя месяц после похищения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

Раньше школы «Сапат» в Кыргызтане назывались «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат» из-за того, что Турция обвинила образовательные учреждения в террористическом влиянии. Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

В Кыргызстане движение гюленистов в список экстремистских и запрещенных организаций не входит.