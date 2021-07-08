В Бишкеке 8 июля проходит мирный митинг в поддержку президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды. Вышедшие на акцию протеста горожане требуют от властей страны вернуть его в Кыргызстан.

На мирный митинг вышли около 200 человек и они направляются к дому правительства.

Вышедшие на митинг скандируют лозунги «Безопасность народа — будущее государства», «Сегодня — Инанды, завтра — Кыргызстан», «Орхан Инанды наш гражданин» и «Верните Инанды, верните гражданина».

Фото: «Клооп», Александра Титова

Мирная акция протеста продлится до 8 часов вечера.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски похищенного Инанды.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

По данным милиции, он не отказался от гражданства Турецкой Республики и имел два гражданства.

Также 8 июля глава ГКНБ сообщил, что Инанды пытались похитить с 2015 года, а ГКНБ рекомендовало ему не ходить одному и даже уехать из страны.

«Мы приняли все меры безопасности. Но он пренебрег ими», — отметил Ташиев.

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