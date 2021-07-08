Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 8 июля во время пресс-конференции заявил, что сейчас в Кыргызстане происходит «радикализация общества».

По его словам, сейчас в стране «много людей призывают к политическим угрозам и даже перевороту».

Кроме этого, Ташиев заявил, что граждане, которые обливают грязью главу государства Садыра Жапарова, «когда-нибудь будут привлечены к ответственности».

«Все те, кто сейчас в интернете безнаказанно, пока безнаказанно, кричат и говорят, обливая грязью, необоснованными обвинениями главу государства и других должностных лиц, когда-нибудь будут привлечены к ответственности. Каждого из вас сейчас записывают, каждого из вас берем на учет. В нашей стране и за рубежом. Мы сейчас составляем соглашения с другими странами, чтобы привезти некоторых сюда», — заявил Ташиев.

Он считает, что граждане должны остановиться и «не призывать общество к деструктивным действиям».

«Это может привести к печальному исходу, в том числе для тех людей, кто делает такие призывы в интернете. Например, в Жогорку Кенеше один депутат, он постоянно угрожает тем, что за Орхана Инанды будет кто-то отвечать. Будем отвечать, все будем отвечать», — сказал Ташиев.

На слова Ташиева отреагировал депутат Дастан Бекешев, который в своем телеграм-канале сказал, что за критику власти и президента нет никакой уголовной ответственности.

«Нет такого закона, чтобы привлекали к ответственности за критику президента. Есть ответственность, что например, кто-то написал, что президент совершил преступление — здесь могут привлечь за ложное сообщение о преступлении», — пояснил Бекешев.

Он добавил, что граждане не должны боятся критиковать власть и это нужно делать.