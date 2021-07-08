Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля сообщил, что спецслужба за первую половину 2021 года зарегистрировала 304 материала досудебного производства по фактам коррупции, незаконного обогащения, злоупотребления должностным положением, вымогательства и дачи взятки. Общий ущерб государству составил более 26 млрд сомов.

По словам Ташиева, за этот период ГКНБ в рамках этих дел задержал 32 должностных лица, которые возместили государству около 6 млрд сомов.

«В практике наших правоохранительных органов таких результатов ещё не было. За 10 месяцев прошлого года, например, было возмещено всего 100 млн сомов. А за шесть месяцев этого года возместили около 6 млрд сомов. В этом направлении была проведена огромная работа, ситуация с коррупцией в обществе изменилась […] Попробуйте где-то дать взятку. Я уверенно могу сказать, что ни один судья сейчас не берет взятки, если они будут брать, мы их будем привлекать к ответственности», — заявил Ташиев.

По его словам, возмещенные средства идут прямо в республиканский бюджет и ГКНБ «не оставляет себе ни копейки».

«Все средства прямо идут в республиканский бюджет. Имущество также передаётся государства, есть несколько торговых центров, зданий и квартир», — сказал Ташиев.

Ещё в апреле этого года Ташиев говорил, что в результате деятельности спецслужбы в доход государства с октября 2020 года возмещено более 5 млрд сомов. Из них — 2 млрд сомов возвращены в бюджет в виде имущества, а оставшиеся более 3 млрд сомов в виде денежных средств.

Борьба с коррупцией и Ташиев

Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ 16 октября 2020 года. Его назначил на эту должность его друг и соратник Садыр Жапаров, который на волне октябрьских событий стал премьер-министром, а затем и вовсе выиграл президентские выборы.

На посту главы спецслужбы, Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

Позже Матраимова вновь задержали по дело об отмывании преступных доходов. Суд отправил его в СИЗО ГКНБ на 2 месяца, однако позже в СМИ появилась информация, что Матраимов находится в частной клинике «Бикард» из-за проблем с сердцем. ГКНБ позже подтвердил, что Матраимов находится «Бикарде» по состоянию здоровья и его охраняют сотрудники спецслужбы в гражданской форме. Уже 15 апреля ГКНБ сообщил, что они не нашли имущества у Матраимова за рубежом, поэтому дело об отмывании преступных доходов в отношении него закрыто. Также Матраимова отпустили из под стражи.

А депутата Кубанычбека Жумалиева сотрудники ГКНБ задержали 4 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета. Он пробыл в СИЗО два месяца.

12 апреля ГКНБ сообщил, что Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов и после этого учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева» изменили меру пресечения нардепу на подписку о невыезде.

«Получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Кубанычбек Жумалиев добровольно передал в пользу государства коммерческие активы и недвижимость на общую сумму более 1 миллиарда сомов», — сообщили в спецслужбе.