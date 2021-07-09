Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля заявил, об инициации выхода правительства из соглашений по «Кумтору».

Как пояснил Ташиев, денонсация коснется всех соглашений по проекту «Кумтор» с канадской стороной. Вместе с этим, ГКНБ инициирует отмену внутренних нормативно-правовых актов, не отвечающих интересам страны.

«Нами, следствием ГКНБ, инициирован процесс перед правительством Кыргызстана о выходе из соглашений 2009 года и других соглашений, что приведет к выходу кыргызской стороны из состава Centerra Gold Inc.», — сказал Ташиев.

Он добавил, что у ГКНБ есть доказательства коррупции в отношении бывших и действующих политиков, задержанных по делу «Кумтора».

«То, что они являются невиновными — это все пустой звук. У нас есть факты, полные, доказанные следствием эпизоды […] У нас есть журналисты, которые показывают невиновность этих людей, такого не бывает. Невиновный здесь не сидит, если не виновен, то его оправдают», — заявил глава ГКНБ.

Ташиев также надеется, что «[сотрудники ГКНБ] не ошиблись в своих следственных делах».

Кроме этого, Ташиев озвучил ряд людей, в отношении которых все еще ведутся уголовные дела и в отношении которых дела закрыты за истечением срока давности.

Объявлены в розыск:

свергнутый президент Аскар Акаев;

свергнутый президент Курманбек Бакиев и его сын Максим;

экс-председатель комитета по развитию экономики Борис Бренштейн;

экс-директор Госгеологии Капар Курманалиев;

экс-председатель правления «Кыргызалтын» Алексей Елисеев;

представитель канадского инвестора Андрей Сазанов.

Дело прекращено из-за срока давности, но с признанием вины:

экс-премьер-министр Турсунбек Чынгышев ;

экс-премьер-министр Апас Жумагулов;

экс-президент «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов;

экс-премьер-министр Игорь Чудинов;

экс-председатель правления «Кыргызалтын» Алмаз Жакыпов.

Дело «Кумтора»

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев.

Так, 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Днем ранее — 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций» в Кыргызстан.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор.

В частности, задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев. Среди действующих депутатов задержаны Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Уже 8 июля канадская Centerra Gold Inc. объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».