Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности опровергла сообщения в СМИ о том, что родственник главы ведомства Камчыбека Ташиева Замир Кожомуратов оказывает давление на директоров «Кыргызтелеком».

В ГКНБ сообщили, что органы национальной безопасности не вправе вмешиваться в деятельность и кадровые назначения компании «Кыргызтелеком».

«При использовании имени и репутации председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в целях собственной выгоды со стороны всех лиц, вне зависимости от родственных связей, будут приниматься соответствующие меры в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении Госкомитета.

Ранее о давлении со стороны родственника Ташиева — Замира Кожомуратова сообщали члены совета директоров «Кыргызтелеком» Маралбу Бианки и Улукбек Самыйбеков.

В интервью изданию Kaktus.Media они рассказали, что Кожомуратов является племянником Ташиева, а после увольнения отказался покидать свое рабочее место и устраивает интриги против них.

«Для увольнения была масса причин: нарушение трудовой дисциплины, некомпетентность, непрофессионализм, пьянство на работе, запугивание своим дядей и отсутствие опыта», — рассказала Бианки.

Она добавила, что со дня увольнения Кожомуратов — 24 мая — члены совета директоров компании находятся под давлением со стороны ГКНБ.

«Нас вызывают на допрос в ГКНБ, звонят и угрожают с тем, чтобы мы поменяли свое решение в пользу Кожомуратова», — рассказала член совета.