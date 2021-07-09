На днях завершился визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Душанбе. Это первая встреча глав Кыргызстана и Таджикистана после вооруженного конфликта на границе в апреле 2021 года. Не смотря на то, что переговоры длились более 6 часов, никаких соглашений или документов по трагедии президенты подписывать не стали.

Журналисты «Клоопа» проанализировали официальные данные кыргызских властей и данные волонтеров, чтобы показать масштаб ущерба от вооруженного конфликта.

Больше всего от вооруженного конфликта в конце апреля пострадал Кыргызстан. По последним данным минздрава, 172 человека получили ранения, а 36 погибло. Более 40 тысяч жителей приграничных сел были эвакуированы. Кроме этого, 140 домов были сожжены. Посмотрите на визуализацию всех людей, чьи дома и семьи пострадали. Наведите курсор на лицо человека, чтобы узнать подробности о его семье.

Каждое лицо — это человек из определенной семьи и перечень уничтоженного имущества.

До сих пор более 700 кыргызстанцев живут в палатках или у родственников. Кроме домов у них уничтожено все имущество и пропал скот. Президент Садыр Жапаров пообещал, что дома построят в течение двух месяцев, а семьи погибших получат по миллиону сому. На 7 июля 2021 года не построен ни один дом.

Независимые волонтеры посетили строительные работы и отметили, что проекты домов с жителями не согласовывались. Из-за этого у пострадавших есть опасения относительно качества строительства, но открыто выражать свое недовольство люди не решаются.

По официальным данным администрации Баткенской области, материальный ущерб из-за вторжения таджикских войск составил более 1 млрд 305 млн сомов. При этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил журналистам, что Кыргызстан не будет требовать от Таджикистана компенсации.

Президент и глава ГКНБ Кыргызстана называют произошедшее «конфликтом», а Генеральная прокуратура назвала действия Таджикистана «военной агрессией» и завела уголовные дела. В надзорном органе отметили, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызстана». Именно по этой причине властям Кыргызстана пришлось эвакуировать население Лейлекского и Баткенского районов.

Юристы, гражданские активисты и общественные организации обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и попросили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана «по факту совершения военных преступлений против мирного населения» Кыргызстана. МУС 14 июня 2021 года зарегистрировал обращение юристов.

По словам доктора юридических наук Сании Токтогазиевой, теперь это обращение будет рассматривать прокурор МУС и судьи. На все эти процедуры могут уйти годы.

Посмотрите на 40 649 кыргызстанцев, которые пострадали от вооруженного конфликта. Почти все эвакуированные женщины и дети, так как мужчины оставались охранять дома и границу:

Власти Таджикистана сообщили, что во время вооруженного конфликта с их стороны погибли 19 человек, а 87 были ранены. Генеральная прокуратура Таджикистана завела уголовное дело по статье «Развязывание или ведение агрессивной войны» со стороны военнослужащих и граждан Кыргызстана.

Жители приграничных районов Баткенской области все еще опасаются повторения конфликта.

Проблема еще и в том, что лишь 53% кыргызско-таджикской границы четко согласованы между странами. Кыргызстанцы требуют от властей одного — чтобы завершились работы по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Элвира Султанмурат кызы

Дата-редактор: Андрей Дорожный

Редактор: Анна Капушенко

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

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