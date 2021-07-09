Рейхан Инанды, супруга похищенного в Бишкеке турецкими спецслужбами более месяца назад президента образовательных школ «Сапат» Орхана Инанды, заявила в Twitter о том, что к ее мужу применялись пытки.

Eşim Orhan İnandı Kırgızistan'da kaçırıldıktan tam 35 gün sonra Türkiye'de ortaya çıkarıldı. Halini, durumunu siz de gördünüz. Sağ eli şiş ve desteksiz duramıyor. Bu da bize, daha öne kaçırılanlara olduğu gibi, eşime de işkence yapıldığını gösteriyor.



KalemTutan EliKırdılar pic.twitter.com/FL8rA5P4bt — Reyhan İnandı (@Reyhaninandi) July 7, 2021

«Мой муж Орхан Инанды был обнаружен в Турции ровно через 35 дней после похищения в Кыргызстане. Вы тоже видели его состояние. Его правая рука опухла и не держится без поддержки. Это показывает нам, что моего мужа тоже пытали, как и тех, кто был похищен ранее», — сообщила она.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски похищенного Инанды.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

По данным милиции, он не отказался от гражданства Турецкой Республики и имел два гражданства.

Также 8 июля глава ГКНБ сообщил, что Инанды пытались похитить с 2015 года, а ГКНБ рекомендовало ему не ходить одному и даже уехать из страны.

«Мы приняли все меры безопасности. Но он пренебрег ими», — отметил Ташиев.

После пресс-конференции Ташиева на мирный митинг в поддержку Инанды вышли около 200 человек. Они прошли от бульвара Эркиндик к Дому правительства с требованием вернуть похищенного мужчину.

Вышедшие на митинг скандировали лозунги «Безопасность народа — будущее государства», «Сегодня — Инанды, завтра — Кыргызстан», «Орхан Инанды — наш гражданин» и «Верните Инанды, верните гражданина».

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