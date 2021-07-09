Пресс-служба МВД сообщила, что ведомство проведёт проверку законности выдачи иностранным гражданам паспорта гражданина Кыргызской Республики. Будут проверять законность получения документа и факт двойного гражданства.

В МВД отметили, что по всем выявленным нарушениям ведомство даст юридическую оценку. А все факты коррупции и нарушения закона МВД обещает «довести до сведения общественности через СМИ».

«МВД неоднократно выявляло факты коррупции, халатности и злоупотребления должностных лиц, связанные с незаконной выдачей паспортов иностранным гражданам, ранее судимым и разыскиваемым лицам, а также членам ОПГ. МВД намерено навести порядок в паспортной системе», — подчеркнули в ведомстве.

Два гражданства Инанды

МВД решило проверить как иностранцы получили паспорт гражданина Кыргызстана после того, как сообщило, что похищенный спецслужбами Турции гражданин страны Орхан Инанды, имеет гражданство Турции.

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у президента сети лицеев «Сапат» было два гражданства. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

По данным милиции, он не отказался от гражданства Турецкой Республики и имел два гражданства. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также 8 июля на пресс-конференции сообщил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта — Кыргызстана и Турции. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

«Он постоянно пользовался этим паспортом в поездках, особенно в западные страны. У него было двойное гражданство: он использовал и наш паспорт, и паспорт гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если бы он был здесь, мы могли бы привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Ташиев.

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Однако адвокатесса Орхана Инанды 7 июля заявила, что турецкий паспорт её подзащитного недействителен — он гражданин Кыргызстана с 2012 года.

«Принадлежность гражданина к какой-либо стране определяется паспортом. И он у него есть […] Что касается гражданства Турции, турецкая сторона издавала документ, где было указано о признании недействительными нескольких паспортов по перечню […] Таким образом, Инанды не мог использовать свой паспорт, который он получил с момента совершеннолетия», — сообщила она.

Похищение Орхана Инанды

Президента сети лицеев «Сапат» Орхан Инанды пропал в ночь на 1 июня. Его близкие и сторонники опасались, что Инанды могли похитить турецкие власти вывести из Кыргызстана.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручил послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.

А глава ГКНБ 8 июля сообщил, что Инанды пытались похитить с 2015 года, а ГКНБ рекомендовало ему не ходить одному и даже уехать из страны.

«Мы приняли все меры безопасности. Но он пренебрег ими», — отметил Ташиев.