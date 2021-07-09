Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента.

Он пропал 31 мая 2021 года. Целый месяц его искали правоохранители Кыргызстана. А 5 июля президент Турции Реджеп Эрдоган в прямом эфире сообщил, что Орхан Инанды доставлен турецкими спецслужбами в страну.

Сначала кыргызские власти сообщили, что будут «требовать возврата Орхана Инанды», но позже милиция установила, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. По его словам, если бы он Инанды в стране, то его могли бы привлечь к уголовной ответственности.

Рассказываем, как менялось отношение кыргызских властей по гражданству Орхана Инанды и действительно ли незаконно иметь двойное гражданство в Кыргызстане.

До 5 июля

После пропажи Орхана Инанды 1 июня ГУВД Бишкека разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство по статье «Похищение человека». Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

А президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Тогда пресс-служба президента подтвердила, что уроженец Турции Инанды — гражданин Кыргызстана.

3 июня в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал государственную границу.

6 июня жена пропавшего Рейхан Инанды сообщила — поступила информация о том, что ее супруг содержится в посольстве Турции. По ее словам, турецкое посольство применяет пытки для того, чтобы заставить Орхана Инанды отказаться от кыргызского гражданства, чтобы депортировать его из страны.

Однако в посольстве Турции это отрицали. В диппредставительстве заявили, что Инанды гражданин Кыргызстана, а не Турции, поэтому его жена и коллеги должны обратиться к местной милиции.

16 июня ГКНБ сообщило, что ведется расследование по поводу получения гражданства Орхана Инанды.

После 5 июля

5 июля Эрдоган сообщил, что Турция арестовала «главу ФЕТО* по Центральной Азии» Орхана Инанды.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

«Благодаря своей терпеливой работе Национальная разведывательная организация Турции (MIT) вернула в Турцию руководителя ФЕТО по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил он.

На похищение Орхана Инанды кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

А Садыр Жапарова заявил, что Кыргызстан будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной. Однако и он заявил, что со слов турецкого посла, Инанды не выходил из турецкого гражданства.

Уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

А глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в этот же день на пресс-конференции заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

«Он постоянно пользовался этим паспортом в поездках, особенно в западные страны. У него было двойное гражданство: он использовал и наш паспорт, и паспорт гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если бы он был здесь, мы могли бы привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Ташиев.

Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 8 июля

Кроме того он заявил, что «Инанды не родился и не вырос в Кыргызстане и он не кыргыз, иначе все было бы по-другому».

«Не сравнивайте кыргыза с гражданином Кыргызстана. Орхан Инанды сейчас отвечает за преступление, совершённое в иностранном государстве, не у нас.

Во-первых, Орхан Инанды — иностранный гражданин, который, по словам властей этой страны, совершил преступление на их территории. Во-вторых, у нас идёт следствие того, как он получил гражданство. У него было два гражданства. Он пользовался турецким паспортом после того, как получил кыргызский, а теперь бьет себя в грудь и везде говорит, что он гражданин Кыргызстана. Кыргызы говорят, снаружи блестит, внутри пустота. Не сравнивайте Орхана Инанды и кыргыза», — сказал Ташиев.

Однако адвокатесса Орхана Инанды еще 7 июля заявляла, что турецкий паспорт её подзащитного недействителен — он гражданин Кыргызстана с 2012 года.

«Принадлежность гражданина к какой-либо стране определяется паспортом. И он у него есть […] Что касается гражданства Турции, турецкая сторона издавала документ, где было указано о признании недействительными нескольких паспортов по перечню […] Таким образом, Инанды не мог использовать свой паспорт, который он получил с момента совершеннолетия», — сообщила она.

Разве запрещено иметь два гражданства в Кыргызстане?

Если коротко, незаконно иметь паспорт Кыргызстана и быть гражданином сопредельных стран — Казахстана, Узбекистана, Китая и Таджикистана.

Гражданин Кыргызстана имеет право быть гражданином любой другой страны и пользоваться обоими паспортами. И в законодательстве не предусмотрена ответственность за использование этих документов.

По словам юриста по миграционному праву Азизбека Ашурова, получение двойного гражданства и пользование паспортами обеих стран в Кыргызстане законно.

«Иностранные граждане при принятии гражданства Кыргызстана должны подпадать под определенные категории, требования. Через установленную процедуру они принимают гражданство страны только через указ президента, что и было сделано со стороны Орхана Инанды, и он уже давно является гражданином Кыргызстана [с 2012 года]», — сказал он.

По его словам, требования о принятии гражданства не включают отказ от прежнего гражданства

«Исключение составляют только граждане, пребывающие из сопредельных стран (Казахстан, Узбекистан, Китай и Таджикистан). Турция и Россия к этим странам не относятся. Другими словами, при получении гражданства, они остаются и гражданами прежней страны де-юре, и выборочно могут пользоваться документами обеих стран», — отметил он.

Ашуров подчеркнул, что согласно законодательству Кыргызстана, кыргызстанец, который имеет гражданство другого государства, рассматривается только, как гражданин Кыргызстана.

«Исключение составляет, если есть с каким-либо государством соглашения о двойном гражданстве. Кыргызстан не имеет такого соглашения ни с одной страной мира.

Даже если у него будет второе, третье гражданство, он будет рассматриваться как гражданин Кыргызстана. При этом, ему не запрещено иметь второе и третье гражданство. Он может пользоваться легально этими документа», — отметил он.

Сейчас один из самых известных людей с двойным гражданством — внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук. На заседании парламента он заявил, что у него два гражданства — Кыргызстана и Канады.

Тенгиз Болтурук показывает свой диппаспорт, фото: «Кактус»

Он также отмечал, что иметь двойное гражданство страны, с которой Кыргызстан не граничит — это законно.

«Нельзя иметь второе гражданство с соседними странами — Казахстаном, Узбекистаном, Китаем и Таджикистаном. Все остальное можно. У меня легальное гражданство Кыргызстана от рождения, никто его не заберет», — сказал он.

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