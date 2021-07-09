Погранслужба Кыргызстана сообщила, что в результате перестрелки между пограничниками на кыргызско-таджикской границе погиб 27-летний сержант Хуснидин Хожиев.

В Погранслужбе отметили, что обстоятельства гибели пограничника выясняются.

Что случилось?

8 июля между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана на границе произошла перестрелка. По данным ИА «Турмуш», перестрелка продолжалась в течение 20-30 минут.

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что также имеются погибшие и раненые и с таджикской стороны. Таджикистан официально пока не сообщал о погибших и пострадавших.

Стороны обвинили друг друга в начале конфликта.

Версия Кыргызстана

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что 8 июля около 17:00 на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности перевала Чашмагильдан конный пограничный наряд, следуя по заданному маршруту, «подвергся внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана». Произошла перестрелка между военнослужащими.

«Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется», — сообщили в Погранслужбе.

Версия Таджикистана

ГКНБ Таджикистана сообщило, что 8 июля в 14:55 по местному времени кыргызские пограничники незаконно пересекли границу Таджикистана на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

«Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей*, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана», — говорится в заявлении.

*Погранслужба Кыргызстана позже опровергла утверждение о том, что кыргызские военнослужащие нарушили границу и пытались переправить лошадей.

По данным ГКНБ Таджикистана, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия.

«Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — сообщили в ГКНБ Таджикистана.

Проводится разбирательство

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на месте конфликта находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области и сотрудники силовых структур.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана продолжают проводить разбирательство по данному факту», — сообщили в Погранслужбе.

Полпред кабмина в Баткенской области Абдикарим Алимбаев вечером 8 июля прокомментировал «Азаттыку» произошедшее. Он сообщил, что причины конфликта будут расследоваться совместно.

«На участке Кок-Жайлоо Лейлекского района во время несения дежурства пограничники Кыргызстана встретили пограничников соседнего государства, произошел конфликт. Со стороны обеих сторон были произведены выстрелы. По этому поводу я поговорил с губернатором Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода […] Причины конфликта будут расследоваться совместно», — сказал он.

Неопределённая линия граница и конфликты

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях на кыргызско-таджикской границе — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы только 519 км, остальная же линия остается неуточненной. По итогам встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона стало известно об уточнении в рабочем порядке еще 32 км.

Самый масштабный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном за последние несколько лет начался 28 апреля и продлился до 1 мая.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

Фото на заглавной иллюстративное.