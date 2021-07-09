Кыргызский военнослужащий, 27-летний сержант Хуснидин Хожиев, погиб в перестрелке на кыргызско-таджикской границе 8 июля. Перестрелка произошла в местности у перевала Чашмагильдан — Таджикистан называет другой участок, Росровут, района Деваштич Согдийской области. Стороны обвинили друг друга в начале конфликта.

По информации Погранслужбы, тело погибшего кыргызстанца из-за особенностей ландшафта доставят родным 9 июля через территорию Таджикистана.

Кроме того, погранслужба добивается возвращения в Кыргызстан кыргызского пограничника, которого во время перестрелки таджикские военные увели на свою территорию.

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на месте конфликта находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области и сотрудники силовых структур. К вечеру 9 июля ситуацию на границе считают стабильной.