Депутатка парламента Натальная Никитенко на своей странице в фейсбук отреагировала на слова главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о привлечении к ответственности за критику президента.

В своем посте она заявила, что попытки запугать людей, СМИ или блогеров «абсолютно бесперспективны в нашей стране и в наше время».

«Ведь уже пытались и не раз. Мы все помним Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и его брата и его сыновей, мы помним Атамбаева, помним Жеенбекова. Мы же все помним! Свобода, в том числе и свобода слова, это уже генетический код нашего народа, это уже наш краеугольный камень», — написала она.

Она добавила, что не согласна со словами политиков, считающих, что за время независимости Кыргызстан ничего не достиг.

«Мы научились дышать полной грудью, дышать свободой, и никто, никакой вирус страха не сможет отнять у нас это право», — заключила Никитенко.

На слова Ташиева о привлечение к ответственности за критику в адрес президента Садыра Жапарова уже высказались и правозащитники «Института Медиа Полиси».

Глава ГКНБ на пресс-конференции 8 заявил, что «каждого из вас сейчас записывают» и берут на учет. А те кто необоснованно «обливают грязью» главу государства «когда-нибудь понесут ответственность».

В «Институте Медиа Полиси» раскритиковали слова Ташиева и напомнили, что что в компетенцию ГКНБ не входит работа по отслеживанию негативных высказываний, которые происходят в отношении главы государства.

Юристы они отметили, что подобный мониторинг интернета может быть обоснован лишь для обеспечения безопасности общества и государства, а также для пресечения посягательств на суверенитет страны.

«Очевидно, что защита чести и достоинства даже президента не входит в перечень этих законных целей», — добавили юристы.