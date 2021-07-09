Посольство США в Кыргызстане сделало заявление по принятых ранее изменениях в закон «О некоммерческих организациях» (НКО).

Изменения в закон приняли в парламенте 17 июня, а 7 июля стало известно, что еще 26 июня поправки в закон подписал президент Садыр Жапаров.

В посольстве считают, что новые изменения налагают на НКО обременяющие требования к финансовой и программной отчетности.

«Требования ставят под угрозу возможности НПО улучшать жизнь граждан и создают препятствия жизненно важным усилиям НПО по оказанию помощи правительству в его ответных мерах на пандемию COVID-19», — считают в посольстве.

Они также отмечают, что такие законы уже использовали и в других странах, чтобы «подвергать преследованию организации, критикующие правительство». Добавив, что таким образом и происходило посягательство на свободу выражения мнений.

«Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем кыргызской демократии», — говорится в обращении посольства.

Скандальные поправки в закон об НКО

Новые изменения в закон об НКО Жапаров подписал еще 26 июня. Однако опубликован закон был спустя несколько дней в государственной газете «Эркин-Тоо».

Изменения обязывают все некоммерческие организации обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Согласно подписанным Жапаровым поправкам, статья 17 об открытости НКО дополняется еще двумя пунктами. Теперь НКО должны отчитываться в госорганы о размере и структуре доходов.

«Сведения о размере и составе имущества некоммерческой организации, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны», — говорится в документе.

Вместе с этим НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании. Организации также обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.