Депутатка Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке раскритиковала власти за неэффективную борьбу с коронавирусом.

Количество заражённых растёт, а мест в больницах нет

Она отметила, что, «несмотря на бодрые заверения властей, ситуация только ухудшается».

«В день, когда мы превысили 1 900 зараженных, нас заверяли, что это просто анализы за 3 дня. После этого цифры в 1 110-1 200 случаев, сегодня 1 319 случаев заражений. Смертность не снижается. Количество больных исчисляется тысячами. В больницах мест нет», — подчеркнула Никитенко.

30 июня Республиканский штаб сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 1 965 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 1 490 в Бишкеке. Но тогда вице-мэрка Бишкека Виктория Мозгачева, объяснила всплеск в столице тем, что частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу.

«Заболеваемость в столице стабильная — 500-600 новых случаев в сутки. Причем в этой статистике большая часть иногородних граждан плюс бессимптомные носители. Сегодня показатель больше, потому что частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу. Все эти случаи попали в сегодняшнюю статистику. Как такового всплеска в городе нет», — сообщила она.

С конца июня по стране каждый день фиксируют более 1 000 случаев заражения коронавирусом. Обычно больше всего заражённых в Бишкеке.

Минздрав ещё 15 июня сообщил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса.

Волонтёры уже несколько дней заявляют, что в больницах Бишкека не осталось мест для больных коронавирусом.

В минздраве же говорят, что по всему Кыргызстану имеется достаточно мест для пациентов и есть дополнительные койки в Бишкеке.

«В Бишкеке, учитывая большее количество выявленных случаев, чем в регионах, специалисты каждые 2 часа ведут мониторинг запаса коечного фонда, при необходимости запланировано открытие дополнительно еще 190 коек, в том числе 30 реанимационных. В регионах коек для приема больных с COVID-19 достаточно», — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава, на 8:00 9 июля в Бишкеке было 115 свободных койко-мест.

Вакцин нет

Депутатка подчеркнула, что вакцин от коронавируса в стране не хватает, а те, которые предоставили бесплатно, власти не могут доставить, говорят, что нет самолёта.

«Вакцины нет. Правительство только собирается ее закупить. А может и нет. Даже нам подаренную вакцину уже долгое время не можем привезти. Нет самолета. Хотя руководители регулярно летают в командировки и на лечение самих себя. Мы сегодня хуже всех даже в нашем регионе», — считает Никитенко.

Власти Китая в середине мая бесплатно выделили Кыргызстана 150 тысяч доз вакцины Sinopharm. Но вакцину уже больше месяца не могут доставить в страну. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 20 мая сообщил, что Кыргызстан не может доставить партию вакцин из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Затем стало известно, что власти ищут средства, чтобы доставить Sinopharm.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — сказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 9 июня.

Затем она сообщила, что с транспортировкой вакцины поможет UNICEF. По ее словам, трудности с доставкой препарата возникли из-за того, что нет авиарейсов из Китая.

29 июня посольство Китая в Кыргызстане сообщило, что 150 тысяч доз вакцин Sinopharm, выделенные правительством КНР, ожидают самолета в аэропорту Пекина ещё с 20 июня.

В посольстве тогда отметили, что по договоренности транспортировкой препаратов должна заниматься кыргызская сторона.

Позже, 30 июня, стало известно, что власти договорились о закупке 1,1 млн доз вакцин Sinopharm. Тогда пресс-служба кабмина подчеркнула, что вакцину доставят чартерным рейсом в Кыргызстан в «ближайшие дни».

«Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных Китаем на безвозмездной основе», — говорилось в сообщении кабмина.

5 июля Ишенапысова сообщила, что 1 млн 250 тысяч доз Sinopharm привезут в страну до 10 июля. А 8 июля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал, что вакцины в страну привезут 11 июля.

В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно. Однако, несмотря на то, что кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане еще 29 марта, ее темпы очень низкие — сейчас вакцинировано около полутора процента населения.

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По данным минздрава, на 9 июля по стране первую дозу вакцины получили свыше 127 тысяч человек, второй дозой привились более 83 тысяч кыргызстанцев.

Глава минздрава говорит о вреде вакцины — мы на краю гибели

Депутатка также напомнила высказывание министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева о том, что вакцина от коронавируса не изучена и может привести к бесплодию.

«Наш министр [здравоохранения] во всеуслышание заявляет, что вакцины могут негативно влиять на здоровье людей! Это куда? Мы и так имеем большой процент скептиков, и если врач такое заявляет, то мы на краю гибели. Скоро мир будет обносить стеной нашу страну», — считает она.

2 июля в интервью «7 каналу» Бейшеналиев сказал, что вакцина новая и не изученная, поэтому нет данных приведет она к бесплодию или нет.

«Вакцина — это новый препарат. Никто не знает, приведет она к бесплодию или нет. Это еще не исследовано, потому что ее разработали всего восемь месяцев назад. Через 10 лет можно говорить, эта вакцина приводит к бесплодию, а эта — нет», — сказал он.

Однако, ещё 2 февраля этого года глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен сообщила, что прививка против коронавируса не может привести к бесплодию.

«Используемые нами вакцины не могут вызвать бесплодие. Это слух, который касается самых разных вакцин и не имеет отношения к действительности. Ни одна вакцина не ведёт к бесплодию», — сказала она.

Начните работать

Никитенко отметила, что сейчас государство «не может даже нормально накормить врачей, которые работают в красных зонах» и тем более выплатить им положенные компенсации и надбавки.

«Необходимо уже вернуть нормальное управление системой здравоохранения страны. Необходимо поставить уже нормального министра, необходимо заставить уже работать нормально штаб. Кабинет министров, аппарат президента, хоть кто-нибудь возьмитесь уже за дело, начните работать. Парламент и генеральная прокуратура должны начать расследование этого преступления перед народом», — написала Никитенко.

Последние несколько дней медики в красных зонах пожаловались на отсутствие еды. Их обращения появились в СМИ и соцсетях. Из-за этого волонтёры начали развозить по больницам еду которую они сами готовят. По их словам, продукты покупают на пожертвования.

1 июля глава минздрава, опроверг информацию о том, что медиков в красной зоне не кормят и назвал её «не соответствующей действительности».

«Ежедневно утром и вечером я связываюсь с главными врачами больниц и провожу проверку […] в больницах медиков обеспечивают едой и всем необходимым», — сообщил он.

Но в минздраве признают важность волонтёрской помощи и не отказываются от него. Так по словам начальницы Управления медицинской помощи Нуриды Жусупбековой, на питание каждого медика правительство выделяет меньше доллара в сутки.

«Это постановление правительства, установленная сумма. На большую сумму больницы не могут закупить. Почему? Потому что их потом проверяющие органы тоже будут штрафовать. Нет у нас такой услуги, чтоб увеличить просто так. Нам волонтеры помогают, это просто здорово. Им огромное спасибо за это», — рассказала она журналистам.