Игорь Якунин

Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова совместно с представителями госучреждений и неправительственных организаций рассмотрела смерть после избиения воспитанника Военно-Антоновского детского дома, шестиклассника Игоря Якунина.

Спецкомиссия назвала работу руководства детдома неудовлетворительной и рекомендовала Минобразования уволить директора учреждения и рассмотреть ответственность других сотрудников интерната.

Минздраву и мэрии Бишкека рекомендовали рассмотреть, соответствуют ли занимаемой должности чиновники управлений соцразвития Первомайского района Бишкека и Сокулукского района Чуйской области из-за допущенных ими нарушений.

Также спецкомиссия указала на нарушения законодательства, допущенные сотрудниками Минздрава, которые занимаются вопросами защиты детей, их усыновления и опеки.

Кабмину рекомендовали рассмотреть ответственность чиновников Минобразования, которые плохо контролировали деятельность детдома, в котором погиб ребенок. Также спецкомиссия считает, что нужно привлечь к ответственности должностных лиц Комиссии по делам детей Сокулукской районной государственной администрации, которая недостаточно хорошо исполняла свои обязанности. Рекомендовали Кабмину и усилить работу МВД, Минобра и Минздрава по предупреждению фактов насилия в детских домах.

Спецкомиссия считает, что Минздрав совместно с Адвокатурой и Центром по координации гарантированной государством юридической помощи при Минюсте должны привлечь специалиста, который будет представлять во время следствия интересы брата погибшего мальчика — Богдана Якунина.

Что произошло с Игорем Якуниным?

О гибели мальчика стало известно 1 июня. Тогда в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.

В минобразования сообщили, что дети играли в монополию в спальной комнате, когда «мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания». В ведомстве также утверждали, что никакой драки между воспитанниками не было.

Однако брат погибшего мальчика Богдан Якунин рассказал следствию, что Игорь умер после избиения старшеклассником. Тогда ГУВД сообщало, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено каких-либо следов насилия. Но в конце июня в милиции признали смерть мальчика насильственной.

«Игоря ударили пять раз в область груди, последний удар был самым сильным, в область сердца. Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание», — сказал брат погибшего.