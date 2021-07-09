Девятилетнего русского мальчика систематически избивали на сборах по дзюдо на Иссык-Куле за его национальность и религию — домой ребенок вернулся с проблемами здоровья и наизусть цитируя суры из Корана. Об этом сообщило 24.kg, ссылаясь на его родителей.

Дело под контроль взял глава кабмина Улукбек Марипов — как сообщила его пресс служба, он поручил доложить обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только тем, кто допустил насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц Министерства культуры. Именно Минкульт, по мнению Марипова, должен был проводить профилактику по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Мониторинг исполнение своих поручений он поручил уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рыспековой — она же должна принять меры по недопущению подобных случаев.

10 на одного

Фото: 24.kg

Сборы по дзюдо проходили в селе Булан-Соготту с 5 по 22 июня. Ребенок вернулся домой 23 июня — на его теле были следы избиений.

«Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми», — рассказывает адвокатесса пострадавших Индира Саутова.

По словам родителей, тренерша мальчика не только не оказала ему медпомощь, но и видя очевидные гематомы на теле, заставляла его тренироваться. По возвращению домой ребенка рвало, у него головные боли. Индира Саутова требует привлечь тренершу к ответственности.

Известно, что мальчика избивали его сверстники — толпой в 10 человек, а зачинщик убеждал ребенка, что ему за это ничего не будет из-за отца милиционера.

Адвокатесса назвала причиной избиения национальность и вероисповедание мальчика — он был единственным русским ребенком на сборах. В Бишкеке мальчика доставили в травматологию №3 горбольницы. Сообщение о телесных повреждениях у ребенка поступило в Свердловское РУВД Бишкека — так как избивали ребенка на сборах на Иссык-Куле, делом об избиении займется ОВД Иссык-Кульского района. Начато досудебное производство по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках, а участвовавшие в избиении мальчики допрошены.

Родители мальчика обратились в «Лигу защитников прав ребенка», а правозащитники — к главе кабмина Улукбеку Марипову.

«”Лига защитников прав ребенка” обращается к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову с просьбой взять под личный контроль дело девятилетнего ребенка, который пострадал от насилия и жесткого обращения во время пребывания на летних сборах секции дзюдо. Обращаемся также к руководству Государственного агентства по физической культуре и спорту с призывом провести тщательное и объективное расследование деятельности Федерации дзюдо, его отдельных тренеров, допустивших насилие и жестокое обращение в отношении ребенка, который находился в это время без родителей», — говорила глава фонда Назгуль Турдубекова. Она попросила омбудсмена провести также и мониторинг других подобных спортивных мероприятий на предмет нетерпимости.