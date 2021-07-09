Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 9 июля в Кыргызстане скончались десять пациентов с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 083 пациента, у которых подтвердили коронавирус.
Также за сутки выявили 1 319 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 715;
- Ош — 25;
- Чуйская область — 225;
- Ошская область — 87;
- Таласская область — 15;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 44;
- Джалал-Абадская область — 109;
- Баткенская область — 94.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 137 058 случаев заражения COVID-19.
Штаб сообщил, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 845 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 116 358 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 29 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 761 медработника, из которых выздоровели всего 5 076 медиков.