Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 9 июля в Кыргызстане скончались десять пациентов с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 083 пациента, у которых подтвердили коронавирус.

Также за сутки выявили 1 319 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 715;

Ош — 25;

Чуйская область — 225;

Ошская область — 87;

Таласская область — 15;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 44;

Джалал-Абадская область — 109;

Баткенская область — 94.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 137 058 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 845 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 116 358 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 29 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 761 медработника, из которых выздоровели всего 5 076 медиков.