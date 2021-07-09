Юристы «Института Медиа Полиси» дали оценку словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о привлечении граждан к ответственности за критику в адрес президента Садыра Жапарова.

Свое заявление Ташиев сделал во время пресс-конференции 8 июля. Там он сказал, что «каждого из вас сейчас записывают» и берут на учет.

«Все те, кто сейчас в интернете безнаказанно, пока безнаказанно, кричат и говорят, обливая грязью, необоснованными обвинениями главу государства и других должностных лиц, когда-нибудь будут привлечены к ответственности. Каждого из вас сейчас записывают, каждого из вас берем на учет», — сказал Ташиев.

Юристы заявили, что в компетенцию ГКНБ не входит работа по отслеживанию негативных высказываний, которые происходят в отношении главы государства.

«Возможно, есть внутренние закрытые документы, где прописаны такие функции ГКНБ. Однако в этом случае возникает обоснованный вопрос, насколько целесообразны и законны по Конституции такие полномочия у ГКНБ?» — задались вопросом юристы.

При этом, они отметили, что подобный мониторинг интернета может быть обоснован лишь для обеспечения безопасности общества и государства, а также для пресечения посягательств на суверенитет страны.

«Очевидно, что защита чести и достоинства даже президента не входит в перечень этих законных целей», — добавили юристы.

«Радикализация и деструктивные действия»

После заявления об ответственности за критику в адрес президента Ташиев также сказал, что сейчас в стране происходит «радикализация общества». А затем призвал граждан «не призывать общество к деструктивным действиям».

«Уважаемые граждане, остановитесь! Не нужно радикализировать общество, не нужно общество призывать к деструктивным действиям. Очень много людей, призывающих к разным политическим угрозам, даже есть люди, которые призывают к перевороту. Это может привести к печальному исходу, в том числе для тех людей, кто призывает и по интернету», — сказал Ташиев.

По этой части правозащитники из «Института Медиа Полиси» отметили, что Ташиев по-видимому имел в виду уголовную ответственность за осуществление экстремистской деятельности. К таким действиям относятся насильственный захват власти или публичные призывы к этому. Также под это попадает возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды.

«К сожалению, здесь в законодательстве чересчур широкие рамки запретов и, соответственно, налицо проблемы в его правоприменении», — говорится в оценке юристов.

Юристы также напомнили, что в свое время Камчыбеку Ташиеву и Садыру Жапарову также вменяли попытки захватить власть. Это произошло после того как они, будучи депутатами «Ата-Журт», в 2012 году во время мирного митинга за национализацию рудника Кумтор перелезли через забор Белого дома.