Замыкает первую пятерку кандидатов Марат Аскеров. По данным списка партии, он директор ОсОО «Бай Сервис», которое занимается строительством домов и нежилых помещений. Правда, по базе данных минюста, он не директор, а соучредитель ОсОО с иностранным участием, директор которого — некий Ван Цюангань.

В списке кандидатов «Биздин Кыргызстан» в Бишкеке можно найти восемь сотрудников разных компаний «Каганат Инвеста», аффилированного с семьей ее основателя Осмонова. Еще там есть три сотрудника Жогорку Кенеша, частные предприниматели и юристы. С полным списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Программа партии

«Биздин Кыргызстан» сформировала свою программу для Бишкека в форме списка проблем города и своих рекомендаций по их решению.

Часть из них — легализация всех новостроек и жилмассивов вокруг Бишкека, перевод частного сектора и ТЭЦ на газ, озеленение города и цифровизация управления городом — практически одинаковая с идеями «Ата-Журт Кыргызстан».

Биздиновцы обещают пойти дальше — доработать генеральный план города, разработать проект BISHKEK CITY и построить город-спутник Бишкека. В город-спутник хотят перенести «бизнес-центры и диджитал-центры». В самом Бишкеке обещают больше дорог и доступную среду для людей с инвалидностью, продуктовые уголки для малообеспеченных семей в магазинах.

Партия считает, что «в целях укрепления единства горожан» необходимо регулярно проводить конкурсы «Образцовая улица», «Образцовый дом», «Образцовый район», спортивные состязания. Еще «Биздин Кыргызстан» считает, что нужно повысить уровень культуры горожан: «Все изменится только в том случае, если мы будем относиться к общественным местам так же, как к своим домам».

Подробнее программу партии можно прочитать здесь.

«Жаны-Мезгил»

Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил» — относительно новое политическое объединение, которое возглавляет Айжан Казакбай кызы. Для них — это первые выборы в горкенеш.

Согласно данным минюста, партия прошла перерегистрацию 6 апреля 2021 года. Кто находится в составе 12 учредителей партии, неизвестно — информация скрыта. Однако по номеру 23137-3300-ПП ранее в ЦИК значилась политическая партия «Жаны-Мезгил», которую возглавляла Рита Сулайманова.

В 2018 году и Сулайманова, и Казакбай кызы были подозреваемыми по делу о мошенничестве с участками — по версии следствия, в обмен на денежное вознаграждение обещали предоставить землю в Бишкеке. Известно, что они были какое-то время заключены под стражу. Чем закончилось следствие неизвнстно.

Кандидаты партии

От «Жаны-Мезгил» баллотировались 69 кандидатов, позже были отозваны кандидатуры 11 из них. Из тех, кто остался в списке, 45 значатся как безработные.

Первой в списке идет председательница партии Айжан Казакбай кызы. По данным, которые партия предоставила ЦИК, она закончила Институт искусств имени Бейшеналиевой по специальности солистка, входит в состав Евразийской Творческой Гильдии.

За ней идет безработный Максат Субанбеков и Тыныбек Мейманалиев, указанный как исполнительный директор фонда «Инсан сервис». Кандидатура Мейманалиева, который известен как писатель и автор учебников и как лидер партии «Буткул жаштар саясий партиясы» сейчас отозвана.

Четвертой значится Гүлжамал Асаналиева, председательница политической партии «Алтын-Доор». За ней идут безработные Темирлан Нуркалыков и Максатбек Рысбаев, о которых ничего найти не удалось.

Подробнее о кандидатах партии можно прочитать тут.

Программа партии

«Жаны-Мезгил» ставит для себя цель: «Государство — слуга человека, а не его господин».

Обозначения проблем Бишкека или путей их решения у партии нет — партия говорит о «климате уважения личности, безусловного соблюдения ключевых прав и свобод каждого гражданина» во всем Кыргызстане.

Акцент делается на доступное жилье, в особенности для молодых семей. Кроме того, «Жаны-Мезгил» говорит о необходимости медицинского обслуживания и образования для детей в каждой семье.

Подробнее о программе партии можно прочитать тут.

«Эмгек»

Партия существует уже 10 лет. Ее возглавляет Ырысбек Мааткабылов, вице-президент футбольного клуба «Дордой», председатель детско-юношеского комитета Федерации футбола и почетный президент федерации дзюдо.

Выборы для нее уже не первые — «Эмгек» раньше пыталась пройти в парламент. Тогда ее возглавлял владелец «Дордоя» Аскар Салымбеков, он принял решение объединиться с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан». Они объявили о тандеме в мае 2015 года, и набрали 6,4% голосов, не добрав до проходных 7% в шестой созыв парламента совсем немного. В том же году партии заявили о распаде коалиции.

Самостоятельно «Эмгек» шла и на выборы в БГК в апреле, и даже вошла в тройку лидеров по числу голосов. Во время гонки ее обвиняли в злоупотреблении служебным положением и подкупе, но партия дошла до финала. Однако в ЦИК сначала аннулировали все голоса, отданные за «Эмгек», а потом — все итоги выборов в БГК. Партия вместе с «Ата-Журт Кыргызстан» попыталась опротестовать два решения ЦИК, но безуспешно.

Кандидаты партии

Их было 72 человека, но 7 из них отозваны. В их числе и стоявший первым по списку Жаныбек Абиров, действующий председатель БГК. На него завели досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По версии Генпрокуратуры, он незаконно начислял надбавки сотрудникам муниципальных структур. Сам Абиров, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ, не считает себя виновным. Отозван и его заместитель Русланбек Жакышов, депутат от фракции «Республика — Ата Журт» — он шел под № 5.