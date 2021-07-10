Уже в это воскресенье, 11 июля, в Бишкеке пройдут повторные выборы в горкенеш. Туда хотят попасть представители 18 партий — как тех, кто уже баллотировался на выборы в БГК в апреле, так и совсем новые для политического поля страны игроки.
«Клооп» подготовил краткие профили партий, которые идут на повторные выборы в Бишкекский горкенеш — их 18. Мы сделали их в том порядке, в каком партии будут представлены в бюллетене.
Обещания у них схожи — обеспечить инфраструктурой жилмассивы или встроить их в Бишкек, газифицировать ТЭЦ (хотя это и не в компетенции горкенеша) и цифровизировать госуслуги. Рассказываем, что еще они предлагают.
Навигация по тексту:
4 «Эмгек»
7 «Партия зеленых Кыргызстана»
8 «Ишеним»
10 «Туран»
12 «Реформа»
14 «Столица»
16 «Улуу-Журт»
17 «Ынтымак»
«Ата-Журт Кыргызстан»
«Ата-Журт Кыргызстан» — новое для республики политобъединение. По данным минюста, им руководит Айбек Маткеримов. Про руководителя новой партии известно, что он уроженец Джалал-Абада, имеет медицинское образование. Он прошел путь от обычного акушера-гинеколога до заведующего родильным отделением Сузакской территориальной больницы и координатора Джалал-Абадской областной радиальной службы. Эти должности он совмещает последние годы с политической карьерой.
С 2016 года по начало предвыборной кампании 2020 года Маткеримов занимал должность депутата айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт».Также он баллотировался в 2017 году в депутаты Джалал-Абадского горкенеша от «Ата-Журт». Маткеримов был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. Тогда он шел в списке кандидатов под номером 82. И «Ата-Журт», и «Мекенчил» связаны с президентом Садыром Жапаровым и его ближайшим соратником главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
Согласно данным минюста, партия Маткеримова прошла перерегистрацию 26 февраля 2021 года. Кто находится в составе 45 учредителей партии, неизвестно — информация скрыта. Известно, что бишкекское ее отделение возглавил меценат и бывший кандидат в президенты Бабур Тольбаев, который занял третье место по итогам президентских выборов 2021 года.
Данных о том, что это была за партия до перерегистрации, в свидетельстве минюста также не указано. Но там есть регистрационный номер партии — 10992-3300-ПП. По базе минюста под этим номером ничего найти не удалось.
Но, по данным ЦИК, по состоянию на 7 июля 2020 года партия с этим номером называлась «Политическая партия “Единство народа” Кыргызстана». Ее возглавлял депутат 6 созыва от партии «Кыргызстан» Замирбек Эсенаманов, который пришел в парламент летом 2020 года.
Также, по данным ЦИК и СМИ республики, эта партия хотела идти на парламентские выборы в октябре 2020 года, но позже отозвала документы.
«Ата-Журт Кыргызстан» выставила на апрельские выборы в городские и местные кенеши свыше тысячи кандидатов в депутаты — почти в каждый горкенеш. Ряд кандидатов при этом был от «Биримдика» и от партии «Мекенчил» — в числе кандидатов от «Ата-Журт Кыргызстан» оказались доверенные лица Садыра Жапарова и сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас.
Партию в Бишкеке и Оше сопровождали скандалы — от проведения агитационного массового концерта во время пандемии коронавируса до того, что журналист-расследователь Ыдырыс Исаков уличил партию в плагиате части программы у «Реформы».
Также более пяти партий, принимающих участие в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш, обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов. Большинство кандидатов этой партии в Оше были государственными служащими, и многие из них шли на парламентские выборы в составе партии «Биримдик». Но партию не сняли с гонки в апреле, а после отмены результатов выборов в столичный и Ошский горкенеш, политобъединение допустили на повторные выборы и в Бишкеке, и в Оше.
Кандидаты партии
От «Ата-Журт Кыргызстан» в БГК, по данным ЦИК, идет 80 человек. Ни одного из них БТИК не исключила. В первой десятке ее кандидатов — три действующих депутата БГК.
Первым в списке идет действующий депутат БГК от фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сурапбаев. На апрельских выборах, по данным ЦИК, он уже баллотировался в БГК от «Ата-Журт Кыргызстан» — только тогда он замыкал первую десятку кандидатов, а теперь ее возглавил.
По данным минюста, Таалайбек Сурапбаев — соучредитель ОсОО «Кунтуу строй», которое занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Еще он входит в число соучредителей ОсОО «Кыргыз таш комур», чей род занятий — добыча каменного угля.
Второе место — у Максата Токтогулова. Его указали безработным, но, по данным минюста — он руководитель занимающегося «прочим денежным посредничеством» ОсОО «Инвест Финанс Ломбард» и его соучредитель. Токтогулов так же управляет и ОсОО «NTK-FEZ», занимающимся оптовой неспециализированной торговлей, которое соосновал. Еще он соучредитель в ОсОО «Барс Мани», которое тоже занимается денежным посредничеством.
Третьей идет Айканыш Ашырова, тоже указанная в списке как безработная. Известно, что на выборы в апреле 2021 года она баллотировалась в БГК от партии «Республика» 16-й в списке. Выдвигаясь от этой партии, Ашырова тоже значилась безработной.
Далее по списку идет Алымбек Бактыбеков, председатель правления ЗАО «Группа компаний “АККА”». По данным минюста, «АККА» строит жилые и нежилые здания. Также, по данным минюста, Бактыбеков — соучредитель ОсОО «АККА-Кейтеринг», которое занимается оптовой торговлей яйцами и молочной продукцией.
Замыкает первую пятерку кандидатов Эдик Досиев, действующий депутат БГК, замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс». За ним идет Мээрим Нусубалиева, она значится «частной предпринимательницей», однако на практике ведет адвокатскую деятельность и входит в Государственный реестр адвокатов.
Седьмым в списке значится Куванычбек Конгантиев, депутат БГК двух созывов, лидер фракции «Кыргызстан». Он пришел в БГК еще в 2021 году от партии «Республика Ата-Журт», но в 2016 году мигрировал в партию «Кыргызстан». На апрельские выборы он шел вторым в списке НДПК. Конгантиев, по данным из открытых источников — родной сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева и племянник экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева.
За ним идет Кудайберген Сыдыков, указанный как гендиректор ОсОО «Темир-Инвест», которое занимается оптовой неспециализированной торговлей. По данным минюста, он еще и соучредитель компании. Он также гендиректор ОсОО «Вост.Рем.Сервис», которое занимается строительством недвижимости. Еще Сыдыков — соучредитель ОсОО «МАКЭ», занимающегося оптовой неспециализированной торговлей, и ОсОО «Байтикский карьер», которое добывает строительный и отделочный камень. Сыдыков хотел попасть в БГК еще в апреле 2021 года, но от партии НДПК — там он был в списке лишь 35-м.
Девятой значится Омуркан Ашанбаева, ведущая специалистка ЗАГСа Свердловского района.
Десятым в списке указан Аскар Мусралиев, гендиректор ОсОО «Оникс Плюс», которое занимается оптовой торговлей. Он уже пытался баллотироваться в апреле 2021 года от НДПК под номером 14.
В списке кандидатов этой партии можно найти юристов, финансистов, предпринимателей, сотрудников госструктур — таких, как минэкономфин или ГП «НК “Кыргыз Темир Жолу”». При этом из 80 кандидатов безработными указаны 37 человек. С полным списком кандидатов партии можно ознакомиться по ссылке.
Программа партии
Штаб партии к повторным выборам для Бишкека разработал тезисную краткую программу из пяти пунктов: «Городская платформа – Давай с нами!» В ней определены пять проблем Бишкека и пути их решения.
Так, например, смог партия обещает убрать газификацией ТЭЦ*, озеленением города и запуском мусороперерабатывающего завода. Газифицируют и новостройки, и частный сектор — жилмассивам обещают дать статус микрорайонов.
*На практике решение о переводе объекта государственного значения на тот или иной вид топлива выносит не горкенеш. Это — следующий уровень государственного управления, вопрос решается на уровне кабмина — там пока не договорились с «Газпромом». .
В жилмассивы, которые, согласно их программе, станут микрорайонами, обещают провести электричество, воду и обеспечить жителям все остальные условия.
Пробки на дорогах обещают ликвидировать, запустив новые магистрали вокруг Бишкека и больше общественного транспорта на газе и электричестве*.
*При этом не учитывая лимиты энергопотребления, которые установил кабмин на время энергокризиса и маловодья в Кыргызстане.
А отсутствие практической возможности бишкекчан принимать участие в городской жизни обещают ликвидировать приложениями «На контроле у народа», «Наш выбор» и «Новый Бишкек» и общественным советом при мэре Бишкека. Как будет работать совет и из кого набираться, и что это будут за приложения — партия в программе не указывает.
Ознакомиться со всей программой партии можно здесь.
Вернуться в навигацию.
«Биздин Кыргызстан»
Еще одна молодая партия, которая имеет косвенные связи с более старыми политобъединениями «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». По данным минюста, партию зарегистрировали в конце октября 2020 года, после смены власти в стране. Ее соучредитель и глава — Айбек Осмонов, который недавно стал депутатом парламента. Он был основателем партии «Мекеним Кыргызстан».
Читать по теме: Партийные клоны: Что общего у «Биздин Кыргызстан» с «Мекеним Кыргызстаном» — Factcheck.kg
Недавно пришедший в парламент бирболовец Айбек Осмонов и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД». После ухода Айбека Осмонова в парламент по базе данных минюста его место занял в холдинге Апсатар уулу Айжигит.
Кроме основателя, у «Биздин Кыргызстан» с «Мекеним Кыргызстаном» и «Ыйман Нуру» есть немало общего — например, кандидаты в депутаты горкенешей.
Кандидаты партии
От партии подавались 74 кандидата, пять из них позже были отозваны. Из оставшихся 69 кандидатов в депутаты безработными значатся 37 человек.
Открывает список Бакыт Шайдуллаев. Он — в составе действующих депутатов БГК от фракции «Мекеним Кыргызстан», но в списке кандидатов почему-то не говорится об этом. О нем сказано только то, что с сентября 2015 по август 2020 года он был гендиректором ОсОО «Медикс Интернейшнл». В списке кандидатов нет данных о том, чем он занимается сейчас.
Но, по данным минюста, Шайдуллаев до сих пор директор [и учредитель] компании «Медикс Интернейшнл», которая занимается торговлей фармацевтическими препаратами. Еще в минюсте он числится как учредитель и глава появившегося в марте 2021 года ОсОО «Медикс Констракшн». Его деятельность — аренда строительных машин и оборудования. Шайдуллаев шел в седьмой созыв парламента в октябре 2020 года от «Ыйман Нуру» пятым по списку, в апреле 2021 года он хотел пройти в БГК от нее же — но вторым по списку.
К слову, это не единственный мекенимовец, который хочет прийти в БГК на еще один срок. Под № 14 в списке от «Биздин Кыргызстан» значится Жанарбек Алымов — лидер фракции «Мекеним Кыргызстан», действующий депутат БГК. Его депутатство в настоящее время в списке партии не скрыли. Издание Factcheck.kg сообщает, что это — еще один брат Айбека и Нурбека Осмоновых.
За Шайдуллаевым идут безработные Маматкалык уулу Жумабай, которого позже отозвали, и Ширин Идрисова. Идрисова — соучредительница «Биздин Кыргызстан». Четвертым в списке значится тоже безработный — Русланбек Макеев. По информации минюста, он при этом — соучредитель ОсОО «Евро Строй Инвест», занимающегося строительством домов и нежилых помещений.
Замыкает первую пятерку кандидатов Марат Аскеров. По данным списка партии, он директор ОсОО «Бай Сервис», которое занимается строительством домов и нежилых помещений. Правда, по базе данных минюста, он не директор, а соучредитель ОсОО с иностранным участием, директор которого — некий Ван Цюангань.
В списке кандидатов «Биздин Кыргызстан» в Бишкеке можно найти восемь сотрудников разных компаний «Каганат Инвеста», аффилированного с семьей ее основателя Осмонова. Еще там есть три сотрудника Жогорку Кенеша, частные предприниматели и юристы. С полным списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.
Программа партии
«Биздин Кыргызстан» сформировала свою программу для Бишкека в форме списка проблем города и своих рекомендаций по их решению.
Часть из них — легализация всех новостроек и жилмассивов вокруг Бишкека, перевод частного сектора и ТЭЦ на газ, озеленение города и цифровизация управления городом — практически одинаковая с идеями «Ата-Журт Кыргызстан».
Биздиновцы обещают пойти дальше — доработать генеральный план города, разработать проект BISHKEK CITY и построить город-спутник Бишкека. В город-спутник хотят перенести «бизнес-центры и диджитал-центры». В самом Бишкеке обещают больше дорог и доступную среду для людей с инвалидностью, продуктовые уголки для малообеспеченных семей в магазинах.
Партия считает, что «в целях укрепления единства горожан» необходимо регулярно проводить конкурсы «Образцовая улица», «Образцовый дом», «Образцовый район», спортивные состязания. Еще «Биздин Кыргызстан» считает, что нужно повысить уровень культуры горожан: «Все изменится только в том случае, если мы будем относиться к общественным местам так же, как к своим домам».
Подробнее программу партии можно прочитать здесь.
Вернуться в навигацию.
«Жаны-Мезгил»
Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил» — относительно новое политическое объединение, которое возглавляет Айжан Казакбай кызы. Для них — это первые выборы в горкенеш.
Согласно данным минюста, партия прошла перерегистрацию 6 апреля 2021 года. Кто находится в составе 12 учредителей партии, неизвестно — информация скрыта. Однако по номеру 23137-3300-ПП ранее в ЦИК значилась политическая партия «Жаны-Мезгил», которую возглавляла Рита Сулайманова.
В 2018 году и Сулайманова, и Казакбай кызы были подозреваемыми по делу о мошенничестве с участками — по версии следствия, в обмен на денежное вознаграждение обещали предоставить землю в Бишкеке. Известно, что они были какое-то время заключены под стражу. Чем закончилось следствие неизвнстно.
Кандидаты партии
От «Жаны-Мезгил» баллотировались 69 кандидатов, позже были отозваны кандидатуры 11 из них. Из тех, кто остался в списке, 45 значатся как безработные.
Первой в списке идет председательница партии Айжан Казакбай кызы. По данным, которые партия предоставила ЦИК, она закончила Институт искусств имени Бейшеналиевой по специальности солистка, входит в состав Евразийской Творческой Гильдии.
За ней идет безработный Максат Субанбеков и Тыныбек Мейманалиев, указанный как исполнительный директор фонда «Инсан сервис». Кандидатура Мейманалиева, который известен как писатель и автор учебников и как лидер партии «Буткул жаштар саясий партиясы» сейчас отозвана.
Четвертой значится Гүлжамал Асаналиева, председательница политической партии «Алтын-Доор». За ней идут безработные Темирлан Нуркалыков и Максатбек Рысбаев, о которых ничего найти не удалось.
Подробнее о кандидатах партии можно прочитать тут.
Программа партии
«Жаны-Мезгил» ставит для себя цель: «Государство — слуга человека, а не его господин».
Обозначения проблем Бишкека или путей их решения у партии нет — партия говорит о «климате уважения личности, безусловного соблюдения ключевых прав и свобод каждого гражданина» во всем Кыргызстане.
Акцент делается на доступное жилье, в особенности для молодых семей. Кроме того, «Жаны-Мезгил» говорит о необходимости медицинского обслуживания и образования для детей в каждой семье.
Подробнее о программе партии можно прочитать тут.
Вернуться в навигацию.
«Эмгек»
Партия существует уже 10 лет. Ее возглавляет Ырысбек Мааткабылов, вице-президент футбольного клуба «Дордой», председатель детско-юношеского комитета Федерации футбола и почетный президент федерации дзюдо.
Выборы для нее уже не первые — «Эмгек» раньше пыталась пройти в парламент. Тогда ее возглавлял владелец «Дордоя» Аскар Салымбеков, он принял решение объединиться с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан». Они объявили о тандеме в мае 2015 года, и набрали 6,4% голосов, не добрав до проходных 7% в шестой созыв парламента совсем немного. В том же году партии заявили о распаде коалиции.
Самостоятельно «Эмгек» шла и на выборы в БГК в апреле, и даже вошла в тройку лидеров по числу голосов. Во время гонки ее обвиняли в злоупотреблении служебным положением и подкупе, но партия дошла до финала. Однако в ЦИК сначала аннулировали все голоса, отданные за «Эмгек», а потом — все итоги выборов в БГК. Партия вместе с «Ата-Журт Кыргызстан» попыталась опротестовать два решения ЦИК, но безуспешно.
Кандидаты партии
Их было 72 человека, но 7 из них отозваны. В их числе и стоявший первым по списку Жаныбек Абиров, действующий председатель БГК. На него завели досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По версии Генпрокуратуры, он незаконно начислял надбавки сотрудникам муниципальных структур. Сам Абиров, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ, не считает себя виновным. Отозван и его заместитель Русланбек Жакышов, депутат от фракции «Республика — Ата Журт» — он шел под № 5.
Кроме них, из действующего состава БГК от «Эмгек» намерены вернуться в столичный кенеш еще несколько действующих депутатов. Это заместитель лидера фракции «Республика — Ата-Журт» Бактыбек Абдиев под № 7 и депутат той же фракции Эльмир Досалиев под № 8.
Под № 28 от «Эмгека» хочет вернуться и депутат от «Өнүгүү-Прогресс» Чынгыз Жумалиев. А под № 44 от этой партии идет Жумабек Салымбеков, действующий депутат от СДПК. Если он пройдет в горкенеш — это будет уже пятый раз, как он депутат БГК.
Кроме старых-новых депутатов, «Эмгек» сделала ставку на бизнесменов, сотрудников сферы образования, медработников и работников социальной сферы. Познакомиться с составом кандидатов поближе можно тут.
Программа партии
«Эмгек» тоже обещает развивать жилмассивы и обеспечить их электричеством, газом, дорогами — как и «Биздин Бишкек», и «Ата-Журт-Кыргызстан». Но без включения их в состав столицы. Как и конкуренты, эта партия обещает озеленить Бишкек и бороться со смогом, ввести цифровизацию госуслуг и управления городом.
Отличия программы «Эмгека» — в социальном уклоне с упором на человека. Например, партийцы обещают не только доступную среду, но и рабочие места для людей с инвалидностью. Также партия считает, что городу нужно качественное дошкольное и школьное образование, безопасность и правопорядок.
Кроме того, партия хочет развить разрушающийся комплекс на юге Бишкека «Манас айылы» — он «станет международным центром истории, культуры и туризма», а ипподром — «центром национальных конноспортивных игр», что даст приток туристов.
Подробнее прочитать о программе партии можно тут.
Вернуться в навигацию.
«Замандаш»
«Замандаш» — партия с почти 15-летним стажем и интересной политической историей. Она трижды участвовала в выборах в БГК и трижды — в парламент. Сейчас ее председатель — Аскар Омуракунов. До него партией руководил Жениш Молдокматов — он даже вел ее на выборы в октябре 2020 года.
Но потом Молдокматов ушел в оппозицию к новой власти, отошел от «Замандаша» и в мае 2021 года был арестован по статье «Захват зданий и сооружений».
Кандидаты партии
Возглавляет список сам Омуракунов как председатель политпартии. По базе минюста он значится соучредителем ОсОО «Нэйшнл Инвест Проджект», которое занимается деятельностью в сфере финансового посредничества.
За ним идет Руслан Коркмазов, юрист в компании «Бишкек — Пекин». Руслан Хаджимуратович — сын экс-депутата Хаджимурата Коркмазова, осужденного за мошенничество.
Третьей в списке значится Анара Бейшеева, руководитель кафедрой программы китаеведения КНУ имени Баласагына. За ней — Нурдин Алыбаев, глава бишкекского филиала ОАО «Бакай Банк».
Замыкает пятерку кандидатов Эмиль Таширов. О нем сказано, что он — советник генерального директора ОсОО «Аква Медтек», которое, по информации минюста, занимается оптовой торговлей фармтоварами.
Всего в списке партии было 72 кандидата, из них 43 безработных. Из тех, кто имеет какую-то работу, много работников образования, медицины, госслужащих. Посмотреть полный список кандидатов можно тут.
Программа партии
«Замандаш» говорит, что базируется на «реализации намерений во благо человеческого развития, сохранения культурных и духовных ценностей». Партия обещает обеспечить всю инфраструктуру новостройкам, как и оппоненты. Но делает акцент не на том, чтобы их включить в Бишкек, а на обеспечении водой и своей тарифной сетки для них. Также в их программе есть цифровизация госуслуг и озеленение города — как и у конкурентов.
Еще партия хочет увеличить детское пособие «Балага суйунчу»* и обязать законом государство выдавать жилье семьям, где родились одновременно больше двух детей — тройняшки, четверняшки и так далее. Кроме того, часть муниципальных услуг«Замандаш» хочет сделать бесплатными (примера при этом не приводит), и ввести социальную карту горожанина.
*При этом такой вопрос — не уровня горкенеша, а уровня Минздравсоцразвития и кабмина.
Примечательно, что партия собирается позаботиться не только о живых бишкекчанах — отдельное внимание будет уделено кладбищам.
Подробнее ознакомиться с программой партии можно тут.
Вернуться в навигацию.
«Сила в единстве»
Социально-политическая партия «Сила в единстве» создана в 2015 году, за кресла в БГК борется впервые. Лидер партии — Кадырбек Абдивалиев, соцработник и юрист по образованию. Он — экс-замглавы Гостаможенной службы Кыргызстана, работал в ГНС и в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. В октябре 2020 года он хотел пройти в парламент от партии «Замандаш» под № 29.
Кандидаты партии
От «Силы в единстве» баллотируется 77 человек, из которых отозваны оказались трое. Безработными числится 30 из оставшихся кандидатов.
Возглавляет список Мирлан Парханов, экс-замдиректора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. После октябрьских событий он покинул пост по собственному желанию. Сейчас он безработный. Как и сам лидер партии Абдивалиев, замыкающий топ-5 кандидатов.
Вторым по списку идет Улан Махмудов, который указан как пенсионер ныне расформированного финпола. В апреле 2021 года он шел в горкенеш от партии «Ак-Бата» под номером 4 и тогда значился в их списке как начальник управления финпола. Кроме Махмудова, из «Ак-Баты» в списки «Силы в единстве» перекочевали более десяти кандидатов.
За ним идут журналистка КТРК Нуркыз Караева и актер Азиз Мурадилаев.
В целом от «Силы в единстве» баллотируется очень много руководителей различных предприятий, которые занимаются разным видом бизнеса — от индустрии красоты до автомобильных перевозок и изготовления пластиковых изделий.
Есть в списке партии журналисты, представители сферы образования, медицины, сотрудники муниципальных служб, юристы, бухгалтеры. Еще в списке партии под номером 37 баллотируется действующий депутат БГК Базарбек Абдраев, который сидит во фракции «Мекеним Кыргызстан».
С подробным списком кандидатов в БГК от партии можно ознакомиться тут.
Программа партии
«Сила в единстве» разделила свою программу на цели, стремление и обязанность. В цель входит «превращение столицы в современный, многонациональный город», где есть «комфортная, безопасная и достойная жизнь», но ее способы достижения не указаны.
Партия берет на себя одну «обязанность» — оптимизировать структуру бюджета города. Для того, чтобы «улучшить жизнь пенсионеров, лиц с инвалидностью и граждан в трудной жизненной ситуации» и изменить социальную и экономическую политику.
Почитать подробнее о программе партии — вот тут.
Вернуться в навигацию.
«Партия зеленых Кыргызстана»
«Партия зеленых Кыргызстана» появилась в 2004 году. Согласно данным ЦИК, партия 4 раза принимала участие в выборах в Жогорку Кенеш и 4 раза в выборах в местные кенеши.
Председатель партии — Эркин Булекбаев. Он экс-глава финпола, занимал этот пост с 2010 по 2011 год. В сентябре 2020 года он был одним из организаторов мирной акции «Против всех». Собравшиеся тогда призывали избирателей не поддерживать ни одну из партий на парламентских выборах.
В конце декабря 2020 года сотрудники Госагенства охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщили, что во время октябрьских событий председатель партии Эркин Булекбаев и его жена Динара Кутманова попытались захватить власть в ведомстве. Позже Кутманову утвердили на должность директора Госагентства.
Кандидаты партии
Открывает список Эмиль Юсувалиев, председатель молодежного крыла партии. За ним идет Павел Видишев, директор ОсОО «Эко город», которое занимается сбором безопасных отходов. Он, по данным минюста, и учредитель в ОсОО «Эко город Бишкек», которое занимается тем же самым сбором отходов.
Замыкает тройку кандидатов Фарида Лалаза, указанная как гендиректор ОсОО «Таумер Логистик». По версии же минюста, Лалаза — учредительница этого ОсОО, которое занимается деятельностью грузового автотранспорта, а управляет им другой человек.
Далее идет безработная Эльмира Шералиева. По данным минюста, она все же имеет работу — руководит ОсОО «Джун Хан» с иностранным участием. Оно занимается строительством зданий.
Пятым по списку идет сын главы партии Анвар Булекбаев, зампредседателя молодежного крыла партии. Булекбаев-старший в списке кандидатов тоже есть, он замыкает список партии под № 68.
Узнать больше о кандидатах от партии и увидеть весь их список можно тут.
Программа партии
В своей программе Smart Bishkek 2021-2025 партия разбила все городские проблемы на восемь блоков. Она обещает цифровизацию, товарные и социальные карты, условия для бизнеса и озеленение Бишкека.
Партия отмечает, что ее программа рассчитана на решение экономических, социально-значимых проблем, на решение городских проблем, развитие системы переработки твердых бытовых отходов и разработку механизмов применения альтернативных источников энергии.
Еще у «зеленых» есть целый блок про образование детей, инклюзивное обучение, и «защиту детей от информации, способной причинить вред их психическому развитию».
Более подробно о программе партии прочитать можно тут.
Вернуться в навигацию.
«Ишеним»
«Ишеним» существует десять лет — ее возглавляет Мирлан Ибаков. В 2021 году она дебютировала на выборах в местные и городские кенеши 11 апреля и теперь идет на повторные выборы. В Ошском горкенеше «Ишеним» оскандалилась, представив вместо уникальной программы плагиат, но это партийцев не смутило.
В соучредителях «Ишеним» значатся 10 человек, в числе которых — советник Садыра Жапарова, мекенчиловец Медетбек Букуев, а также Жарасул Абдураимов, который занял после октябрьских событий пост полпреда в Ошской области.
Из-за Абдураимова ГКНБ выносило партии предупреждение на апрельских выборах, чтобы она не использовала админресурс. Но полпред остался в своем кресле и не покинул состав учредителей партии.
Кандидаты партии
В списке «Ишеним» 89 человек. Значительная часть из них — сотрудники МТУ, муниципальных предприятий, райцентров образования, бизнесмены и юристы. Первая пятерка же кандидатов почти полностью состоит из уже действующих депутатов горкенеша.
Открывает список Рысбай Аматов, депутат двух созывов горкенеша и замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс».
Сайдахмат Исмаилов тоже депутат двух созывов и замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс».
За ними идет безработная Рамина Идырова, бывшая сотрудница мэрии Бишкека.
Четвертое место занимает Асылбек Акылбеков, о котором сказано, что он советник гендиректора АО «Нарынгидроэнергострой». О том, что он сейчас депутат БГК и глава фракции «Өнүгүү-Прогресс», партия умолчала. Пятым от «Ишеним» идет безработный Арнас Тиллебаев.
Узнать больше о кандидатах от партии и увидеть весь их список можно тут.
Программа партии
Партия оформила свою программу в виде 24 «приоритетов» по ряду направлений. В их программе, как и у конкурентов — инфраструктура для жилмассивов, решение проблем окружающей среды и транспорта, доступная среда для граждан с инвалидностью и муниципальная реформа в связке с цифровизацией.
Из уникальных обещаний «Ишеним» говорит о стремлении построить новые школы по всему Бишкеку, создать в городе экспортоориентированные предприятия, осветить улицы и поставить на них мусорные урны, привести в порядок дренажную систему города.
Больше о программе партии «Ишеним» можно узнать здесь.
Вернуться в навигацию.
«Айкол Кыргызстан»
«Айкол Кыргызстан» появилась совсем недавно, согласно базе минюста, партию зарегистрировали 29 января 2020 года. Апрельские выборы и повторные июльские для нее первые. Учредителями «Айкол Кыргызстан» указаны 10 человек. Председатель партии — Бакыт Керимбеков, он же идёт под первым номером в списке кандидатов от партии.
«Айкол Кыргызстан» появилась совсем недавно, согласно базе минюста, партию зарегистрировали 29 января 2020 года. Апрельские выборы и повторные июльские для нее первые. Учредителями «Айкол Кыргызстан» указаны 10 человек. Председатель партии — Бакыт Керимбеков, он же идёт под первым номером в списке кандидатов от партии.
Керимбеков был депутатом Законодательного собрания второго созыва Жогорку Кенеша. А сейчас он возглавляет Федерацию пауэрлифтинга и «Ассоциацию избирателей Кыргызстана». Керимбеков неоднократный чемпион Кыргызстана и рекордсмен по пауэрлифтингу и жиму лежа.
Также Керимбеков четыре раза подавал заявление в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на должность президента, но во всех случая его не регистрировали в качестве кандидата.
Керимбеков нередко высказывается о политических вопросах. Так летом 2020 года он призвал тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова сложить полномочия, а перед досрочными президентскими выборами 6 января Керимбеков на пресс-конференции заявил, что Сооронбая Жээнбекова, Каната Исаева и Садыра Жапарова необходимо привлечь к уголовной ответственности за нарушения законов при передаче власти после октябрьских событий.
На апрельских выборах «Айкол Кыргызстан» заняла самое последнее место с 261 голосом избирателей.
Кандидаты партии
Первый в списке председатель партии Бакыт Керимбеков. За ним безработный Евгений Лященко. По данным проекта «Декларатор», Лященко с 2018 года являлся заместителем заведующего отделом комитета по социальным вопросам, образованию, науки Жогорку Кенеша.
Третья в списке кандидатов партии Чынаркуль Абдрахманова. Она также указана временно неработающей. В открытых данных удалось найти то, что она была заведующей отдела статистики промышленности Нацстаткома. Четвертый в списке Эмиль Ниязов. Его местом работы указан Жогорку Кенеш, а занимаемая должность — эксперт. По данным минюста, он также является учредителем и руководителем малого предприятия «Ак Сай», которое занимается производством безалкогольных напитков.
Пятым в списке идет Болотбек Абдрахманов. Он указан, как безработный. Минюст говорит, что он является начальником Управления социального развития Свердловского района Бишкека.
Подробнее о 68 кандидатах от партии можно узнать тут.
Программа партии
Свою программу партия описывает через «приоритеты». Своим «кредо» обозначая «служение во благо народа Кыргызстана», сила которого «в высочайшей духовности, нравственной чистоте и достоинстве, умении уважать друг друга».
Партия выступает за президентскую форму правления и поддерживает «стремление кыргызского народа к подлинному национальному возрождению». Однако, в программе партии нет ни слова про сам Бишкек и планы его развития.
Партия в общих чертах обещает, что увеличит количество детских садов, возродит системы профессионально-технического образования, повысит зарплату учителям и увеличит квоты для одаренных выпускников, чтобы они могли поступить в вузы по государственным грантам и кредитам.
«Айкол Кыргызстан» выступает против чрезмерной коммерциализации здравоохранения, и за разделение бюджетной и платной медицины. Она предлагает расширить список бесплатных медицинских услуг.
Также партия обещает внедрить физическую культуру и спорт в дошкольные и школьные учебные заведения и развивать отечественный спорт, пропагандировать спортивный образ жизни среди населения.
Подробнее про программу партии можно прочитать здесь.
Вернуться в навигацию.
«Туран»
«Туран» существует с 2004 года, но активной политической жизнью не занималась. С января 2021 года глава партии — Жениш Молдокматов. Он — оппозиционер, в мае 2021 года был арестован по статье «Захват зданий и сооружений», по версии следствия этим он занимался во время октябрьских событий.
Кандидаты партии
Из 71 кандидата от «Турана», если верить информации партии, опубликованной на сайте под эгидой ЦИК, только у одного человека есть работа. Остальные 70 числятся безработными. Редакция Factcheck.kg изучила список этой партии и выяснила, что кандидаты ввели в заблуждение общественность: кто-то из них бюджетник, а кто-то — бизнесмен.
Открывает список безработный Тилекмат Кудайберген уулу. Он известен как гражданский активист. Так, летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно».
В декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо, также активно Куренов участвовал в движении «Против Ханституции» — оно противостояло конституционной реформе, которую продвигал Садыр Жапаров. 15 марта Куренова арестовали из-за публикаций в соцсетях, в которых, по версии следствия, «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам». Сейчас он находится под домашним арестом.
За ним идет безработный Айдар Турусбеков. По данным минюста, он соучредитель объединения «Кырк Чоро биримдиги». Также Турусбеков — соучредитель объединения «Таласская областная федерация кыргыз курош», которое, если верить минюсту, возглавляет глава минэнерго Доскул Бекмурзаев. Кроме того, Турусбеков помогал, по данным минюста, создать республиканскую Федерацию кулачных боев и смешанных боевых единоборств.
Далее идет безработная Зыягүл Тургунбекова — по данным минюста, она учредительница ОсОО «Квалито», которое занимается оптовой неспециализированной торговлей.
Четвертый в списке тоже безработный — Руслан Ниязакунов. Ниязакунов шел в октябре 2020 года в парламент от партии «Республика». Он, по данным минюста — соучредитель и глава Академии смешанных видов боевых искусств и Федерации смешанных видов боевых искусств Номад-Файтс и Номад Грэпплинга. Еще он соучредитель Федерации смешанных боевых единоборств ММА и М1.
Замыкает первую пятерку турановцев безработный Ырысбек Ибраев. Но, по данным минюста, у него есть работа — он учредитель и руководитель компании, которая занимается производством маргарина и смешанных пищевых жиров — «ВБИ Западная Бишкекская Индустрия».
Подробнее про других кандидатов от партии — вот тут.
Программа партии
«Туран» пришла на июльские выборы с программой «Наш Бишкек 2021-2026» — правда, до конца ее еще не разработали, но представили демо-версию из пяти пунктов. Они также как и остальные хотят снабдить инфраструктурой новостройки и зарегистрировать все спорные участки в жилмассивах и новостройках по закону.
«Туран» как и конкуренты, обещает разобраться с транспортной проблемой, заняться озеленением — по мнению партийцев, транспортное снабжение города должно отойти к единой муниципальной компании, а не к частникам.
Из уникальных идей у турановцев есть обещание пересмотреть все соглашения по выдаче земельных участков частным лицам и компаниям в Бишкеке с баланса мэрии.
Еще эта партия хочет реконструировать городской ботанический сад и завезти туда новые виды насаждений — с помощью государственно-частного партнерства.
Подробнее о программе этой партии можно прочитать здесь.
Вернуться в навигацию.
«Социал-демократы»
«Социал-демократы» — партия, которая возникла незадолго до парламентских выборов 2020 года, в нее частично влились сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева после того, как СДПК раскололась на несколько частей изнутри. Сейчас «Социал-Демократов» возглавляет Темирлан Султанбеков.
Он вошел в политсовет СДПК в 2019 году и сопровождал Атамбаева в зарубежных поездках. Султанбекову 23 года и он числился студентом Высшей школы экономики в Москве, где изучал мировую экономику и дипломатию.
Выступал на некоторых митингах в поддержку Атамбаева с пронзительными речами и обращался в Генпрокуратуру с требованием лишить неприкосновенности и посадить брата экс-президента и депутата парламента Асылбека Жээнбекова. Представлял «Социал-демократов» на теледебатах перед парламентскими выборами, где должны были выступать лидеры партий (в тот момент он не был лидером партии).
Апрельско-июльские выборы для этой партии — вторые.
Кандидаты партии
Первым списке партии идет сын Алмазбека Атамбаева Кадырбек. Он также был в списке «Социал-демократов» на парламентских выборах 2020 года и шел в парламент под 50-м номером.
За ним — бизнесмен Таалай Темиркулов (мы не нашли его действующего бизнеса) и бизнес-леди Эльнура Дуйшекеева, указанная как глава Moda bella. В открытых источниках данные о ней найти не удалось, а первая публикация на её инстаграм-странице появилась 4 марта этого года.
Четвертый в списке — Султанбек Абдуллажанов, глава «Баасыз Строй», которая занимается строительством домов и нежилых зданий. Пятым идет тоже бизнесмен, Илгиз Сарылдык уулу, гендиректор ОсОО «Тянь-Шань форель». В октябре 2020 года он шел в парламент от партии «Республика».
Еще в списке партии есть медработники, бизнесмены, экономисты и даже несколько пенсионеров. Узнать о других кандидатах от партии можно здесь.
Программа партии
Свою программу партия называет «Таза Бишкек». Первым пунктом в ней идет обещание вернуть горожанам право самим выбирать мэра — сейчас того, кто будет управлять городом, выбирают депутаты горкенеша.
Также партия обещает, что введет норму, согласно которой любая предложенная народом законодательная инициатива, набравшая 5000 голосов на специальном портале, автоматически выносится на рассмотрение пленарного заседания БГК. То есть люди смогут сами решать, что для них важно в жизни города. Есть в программе этой партии и подраздел, который связан с культурой и образованием горожан.
«Социал-Демократы» намерены сократить аппарат муниципалитета, акимиатов и МТУ, цифровизировать мэрию, вынести за черту Бишкека СИЗО-1.
В пригороде партия хочет построить крупный медцентр — туда перенесут тубдиспансер и инфекционку. Проблему смога решат через поставку экотранспорта и газификацию, предприятия будут проверять на эконормы.
Не забыты и новостройки — их будут газифицировать. Прочитать подробнее о программе этой партии можно здесь.
Вернуться в навигацию.
«Реформа»
Партия «Реформа» существует в Кыргызстане с 2012 года, однако ранее она не была так известна. Лидерка политобъединения Клара Сооронкулова – юристка, бывшая судья Конституционной палаты.
Она покинула свою должность, когда за ее отставку проголосовал парламент — Сооронкулова назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». По этому закону, если у кыргызстанца не сданы отпечатки пальцев — биометрические данные, он не имеет права голосовать.
Нынешний состав партии собрался после нескольких митингов против коррупции и в защиту свободы слова #REакция, прошедших в 2019-2020 годах в Бишкеке.
Особенно популярной партия стала перед парламентскими выборами в 2020 году, когда объявила о своих планах впервые участвовать в выборах и сумела избирательный залог в 5 млн сомов через краудфандинг – пожертвования избирателей. Это был первый политический краудфандинг в Кыргызстане: средства пожертвовали как простые кыргызстанцы, так и бизнесмены.
На «Реформу» перед ее первыми выборами неоднократно оказывалось давление со стороны правоохранительных органов, активистов движения вызывали на беседы в милиции, кроме того, давление оказывалось и на их семьи. Шла и масштабная травля в соцсетях со стороны фейкоферм — публиковались посты, полные языка вражды, коллажей и отфотошопленных голых фотографий, к ней же подключили и SMS-агрегаторы.
После смены власти лидеры партий «Реформа», «Асман Ала-Тоо» и «Адилеттуу Кыргызстан» Клара Сооронкулова, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров объявили об объединении. Все трое были кандидатами в президенты. Политики вместе участвовали в апрельских выборах в БГК. Этим же составом они пошли и на повторные выборы в июле.
Кандидаты партии
Первой в списке идет глава «Реформы» Клара Соронкулова, сейчас она возглавляет ОФ «Школа права».
Аймен Касенов тоже пошел в список партии под № 20.
Эльдар Абакиров — под № 22.
Под № 2 в списке — Одиссей Джеенбаев. Он указан как безработный, но, по данным минюста, он — предприниматель, имеющий активы и в сфере торговли, и в сфере добычи полезных ископаемых.
Третьим идет безработный Алмаз Тарыкбаев, который является главой политической партии «Адилет» и соучредителем «Кемин биримдиги» — компания строит жилые и нежилые помещения.
Четвертой значится безработная Замира Тентимишева — по данным минюста, она соучредительница ОсОО «Черный ягуар», которое оказывает услуги в области права, глава объединения «Лига матерей». Соучредительница Лиги Рахат Эгембердиева тоже есть в списке — в конце.
Топ- 5 кандидатов замыкает Урмат Насыкулов, указанный как гендиректор ОсОО «Будь переменой». Насыкулов известен как гражданский активист, лидер движения «Биз Барбыз», которое помогало кыргызстанцам во время локдауна, первой и второй волны коронавируса.
Еще в составе реформаторов есть ряд предпринимателей, бюджетников, правозащитница Рита Карасартова, а также известный шоумен и лидер команды КВН «Азия MIX» Эльдияр Кененсаров.
Подробнее ознакомиться с кандидатами «Реформы», которых 74 человека, можно тут.
Программа партии
«Реформа» в программе отталкивается от того, каким должен быть Бишкек — комфортным для его жителей и гостей, безопасным, зеленым. Партия считает, что городу нужно все же воплотить в жизнь до конца «Безопасный город», особенно в новостройках, ввести муниципальную милицию, патрули и группы быстрого реагирования для защиты населения.
Также она обещает сделать полностью прозрачной систему управления городом — от гражданского бюджета до аренды городского имущества и дать возможность обычным людям подключиться к принятию решений, важных для города — сейчас такой возможности практически нет.
Партия предлагает построить тротуары и туалеты для горожан и гостей Бишкека, велодорожки, разгрузить центр города от транспорта и сделать все соцуслуги доступными вне зависимости от района, где живет каждый горожанин.
Кроме того, «Реформа» обещает разработать и ввести для Бишкека собственную программу образования, поддержку одаренных детей и детей из уязвимых слоев населения. Прочитать больше о программе партии можно здесь.
Вернуться в навигацию.
«Келечек — Будущее»
Эта партия зарегистрирована еще в 2014 году, ее глава — и один из соучредителей — Чингиз Макешов. В 2021 году партия впервые решила пойти на выборы в местные кенеши — в том числе и в БГК.
Однако уже прославилась обещанием одной из кандидаток с официальной странички партии узаконить двоеженство. Сейчас оно, как и многоженство, в Кыргызстане считается преступлением против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних — и уголовно наказуемо.
Читать подробнее: Партия «Келечек – Будущее» удалила видео с обещанием узаконить многоженство после рекомендации БТИК
Кандидаты партии
Первым в списке идет глава партии Чынгыз Макешов. 30 июня Макешов стал депутатом Жогорку Кенеша, но в списке указан как автор проекта «Я инвестирую в Кыргызстан». В 2015 году он баллотировался в депутаты в составе провластной СДПК и был 62-м в списке партии — от нее он сейчас и пришел в парламент. На парламентских выборах в седьмой созыв в октябре 2020 года он возглавлял список партии «Ыйман Нуру». По роду деятельности Макешов известен как финансовый аналитик и бывший член правления «Фонда развития предпринимательства» при Фонде госимущества. Макешов также возглавлял Ассоциацию ювелиров Кыргызстана и Союз предпринимателей Кыргызстана.
Далее идет Нуралы Айдаров, указанный как безработный. По данным минюста, в конце мая 2021 года безработный Айдаров создал и возглавил Фонд строительства жилых домов для медработников.
Под № 3 в списке Назира Абдыкаимова, которая указана как теолог-эксперт из ОО «Женщины и молодежь Кыргызстана». По данным из открытых источников, Абдыкаимова — выпускница теологического факультета Ошского государственного университета и факультета теологии Анкарского Университета. С 2012 года она является членом правления Общественного научного объединения «Общество теологов Кыргызской Республики».
Абдыкаимова ранее работала в Дипломатической академии при МИД республики. Именно Абдыкаимова пообещала узаконить двоеженство. БТИК в этом нарушений не нашла, хотя и рекомендовала партии удалить ролик с обещанием. Сама Абдыкаимова пояснила, что подняла такой вопрос, потому что часто встречается с «беззащитными женщинами, которые остаются с детьми и проблемами один на один», а лидер партии сказал, что это было просто «частное мнение» кандидатки.
За ней следует Алмаз Мамбеталиев, указанный как глава ОсОО «Милан-тур» с 2014 по 2016 годы, чем сейчас он занимается не указано. База минюста указывает, что он — основатель и глава «Ак-Илбирс Трэвэл», связанного с туристическими услугами.
Пятым числится Эркинбек Бейшеналиев, специалист по таможенным операциям ОсОО «Глобалинк Ложистик Груп».
Прочитать о кандидатах партии больше можно здесь.
Программа партии
Двоеженства и многоженства в программе партии под названием «Вернем украденное будущее» не значится. Сама программа более похожа на сложный научный доклад, разбитый на несколько частей — градостроительство, транспорт, экология, экономика, борьба с коррупцией, инвестиции. По каждому из направлений партия обозначает свои методы решения вопросов.
Как и более пяти конкурентов, «Келечек — Будущее» делает ставку на обещание провести инфраструктуру в новостройки — но при этом обещает расширить границы города за счет территории Чуйской области. Келечековцы хотят забрать 500 гектаров земли у Чуйской области и сделать их частью Бишкека с новыми микрорайонами. Еще они предлагают перевести автобусы на газ.
Примечательно, что часть про транспортную программу для Бишкека партия позаимствовала без указания источника из находящегося в открытом публичном доступе исследования от 2018 года Салтанат Анарбаевой «Как улучшить транспортное обеспечение города Бишкек?».
Более полная программа партии — вот здесь.
Вернуться в навигацию.
«Столица»
Партия основана в 2006 году, в минюсте ее соучредителем и главой значится Атай Мусабаев. При этом везде как председатель политпартии фигурирует Данияр Омурзаков.
Кандидаты партии
Первый — лидер партии Данияр Омурзаков — генеральный директор ОсОО «Прогресс ком». Профиль компании — продажа газообразного топлива, поступающего через системы газоснабжения.
За ним идет Ратмир Саккараев, — заместитель генерального директора ОсОО «ШНОС» (Сеть АЗС «Bishkek Petroleum»).
Третьей идет Асель Мусаева, бухгалтер в ОсОО «La sphere Audit», за ней — безработный Куан Абдыраимов. Под № 5 значится Мирбек Макешев, заместитель генерального директора ОсОО «Строительная компания Авангард Стиль».
Прочитать об остальных более чем 70 кандидатах партии больше можно здесь.
Программа партии
Партия озвучила цели, такие, как «Наш Кыргызстан — столица Центральной Азии!» и «установление истинного народовластия» через «новый формат государственного и местного управления». В чем этот формат проявится — неясно: участие горожан в госуправлении и в управлении Бишкеком она четко не прописала и напрямую не обещает.
Эта партия тоже делает ставку на новостройки, считая их локомотивом развития Бишкека, как и города-спутники Бишкека, и обещает и тем и другим развитие инфраструктуры не хуже центра столицы. Есть у нее свое видение и транспортного вопроса — начать планируется с тарифов.
Также «Столица» хочет лоббировать «создание муниципальных медицинских учреждений на базе муниципального частного партнерства», и частных «муниципальных платных школ». Более полная программа партии — вот здесь.
Вернуться в навигацию.
«Өнүгүү — Прогресс»
Партия существует с 2012 года, ее бессменный лидер — Бакыт Торобаев. Эти выборы для нее на местном уровне уже пятые. «Өнүгүү — Прогресс» позиционирует себя как правоцентристская партия неоконсерваторов, и в своих политических программах выступает за частную собственность, рыночную экономику и развитие политической, партийной и экономической конкуренции.
Кандидаты партии
Большинство из тех, кто сидел в БГК в последнем созыве от этой партии, хотят вернуться в горкенеш в первых десятках кандидатов от других партий — например, от «Ишеним».
Неоконсерваторы набрали в первую пятерку относительно новые лица — ее возглавляет безработный Манас уулу Абдыллабек. По данным минюста, работа у него все же есть — он руководитель стройкомпании «Марко Строй». Еще он член сельхозкооператива «Мадыш», который разводит крупный рогатый скот.
За ним идет также безработный Жылдызбек Абдраимов, который возглавляет партию «Онугуу Кыргызстан», созданную в 2013 году.
Третье и четвертое места в списке занимают два сотрудника Жогорку Кенеша: консультантка депутата Чолпонай Садыкова и эксперт парламента Фархад Карымшаков. Они там не одиноки: в БГК от этой партии кроме них идут еще несколько сотрудников ЖК разного ранга.
Топ-5 кандидатов замыкает Мухаммадазиз Исламов, указанный как юрист ОсОО «Евразийская инвестиционная группа».
Прочитать о кандидатах партии больше можно здесь.
Программа партии
«Өнүгүү-Прогресс» в программе ни слова ни говорит о том, что предложит Бишкеку и бишкекчанам, если за них проголосовать Она пишет о своих ценностях и нормах и о том, как видит образ будущего Кыргызстана.
Более полная программа партии — вот здесь.
Вернуться в навигацию.
«Улуу-Журт»
Партия существует с 2018 года. Сейчас ее лидер — Мирлан Орозбаев. Он известен общественной деятельностью — основал общественный фонд «Ыйык-Жол», осенью 2020 года он хотел попасть в парламент от партии «Кыргызстан» под номером 67.
Партию журналист-расследователь Ыдырыс Исаков уличил в плагиате у «Справедливой России», но ее это не смутило. Еще эта партия вместе с остальными обвинила в Оше «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.
Внутри партии развернулось противостояние. Накануне в БТИК обратился ряд кандидатов от партии — они заявили, что «Улуу-Журт» нарушила порядок выдвижения, их номера в списке изменены, и часть из них — вообще члены партии «Кыргызстан». Но БТИК не нашла оснований для отмены регистрации кандидатов от «Улуу-Журт».
Кандидаты партии
Открывает список из 84 кандидатов Азамат уулу Аспек, у которого нет работы.
За ним следует Анарбек Катаганов, один из 21 членов совета партии. Третья в списке — Барчынай Алимбек кызы, глава юридической компании «Юрдикт». По данным минюста, она ее же и основала, как и «Эверест Компаний Кей Джи», занимающуюся торговлей.
Четвертым значится Кубанычбек Иманалиев, мастер в «ЭйЭйнжениринг Груп», пятым значится как частный предприниматель Медербек Ырыс уулу. О нем известно, что он спортсмен, а еще — экс-глава и экс-депутат Таш-Добоского сельского кенеша Аламединского района Чуйской области.
Еще от «Улуу-Журт» в горкенеш идут бюджетники, представители зоозащиты, охранники. Прочитать о кандидатах партии больше можно здесь.
Программа партии
«Улуу-Журт» ставит перед собой 14 задач для градоустройства. Многие из пунктов этой партии перекликаются с конкурентами — от обеспечения инфраструктурой новостроек и жилмассивов до озеленения города, закупки транспорта, борьбы со смогом и прямых выборов мэра.
Но есть и вопросы, о которых из всех партий подумала только эта — например, строительство приютов для бездомных животных, борьба с незаконными свалками в городской черте, запрет вырубки деревьев во время строительства, контроль за соблюдением мер безопасности и строительных норм при строительстве многоэтажных зданий.
Более полная программа партии — вот здесь.
Вернуться в навигацию.
«Ынтымак»
Партией управлял с 2012 года по недавнее время один из соучредителей Курманбек Калбаев. Лидер партии теперь — Марлен Маматалиев, депутат парламента от «Республика — Ата-Журт». В седьмой созыв в октябре 2020 года он шел от «Мекеним Кыргызстан» — партии, которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Апрельские выборы и перевыборы в июле для «Ынтымака» — первые.
Кандидаты партии
Первым в списке значится рукаппарата БГК Максат Алымбеков. До того, как попасть в БГК, он был общественным советником депутата от «Республики Ата-Журт» Фархата Иминова. Кресло он потерял с уходом Иминова — последний «по личным причинам» сдал мандат. На его место в парламент пришел Марлен Маматалиев — тот самый, что возглавляет «Ынтымак».
Второе место в списке занимает действующий депутат БГК двух созывов Казыбек Эргешов, он — замглавы фракции «Республика — Ата-Журт».
Топ-3 замыкает действующая депутатка БГК от «Өнүгүү — Прогресс» Наргиза Жолдошбаева — правда, в списке партии она указана как гендиректор ОсОО «Беш-сары». В этом ОсОО, по данным минюста, ее там нет, зато там указаны иные компании, где она соучредительница или глава. Она — дочь депутата Камчыбека Жолдошбаева. Того самого, который говорил, что ему стыдно за народных избранников, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».
Кроме нее, уже сидит и хочет остаться в БГК и Сабиржан Кадыров, заместитель лидера фракции СДПК. Это сын экс-депутата Бахтияра Кадырова. От «Ынтымака» он идет под № 17.
Еще под номером 7 от этой партии баллотируется член совета директоров ЗАО «Кайнар» — Акжол Абдраимов. Акжол Туйгунаалиевич — один из сыновей экс-главы ЦИК, экс-министра здравоохранения, экс-дипломата и бизнесмена Туйгунаалы Абдраимова. Того самого, который в 2019 году потерял кресло полпреда Чуйской области, нахамив и отказавшись давать комментарий журналистке по причине того, что у нее «неприятное лицо».
Как и когда-то его отец, Акжол Абдраимов, по информации минюста — учредитель и глава ОсОО «Дентал системс», производящего фармацевтические препараты и материалы. Еще он — соучредитель ОсОО «Бостери сервис», которое строит дома и нежилые помещения, учредитель и руководитель ОсОО «Голд стар АА», занимающегося оптовой неспециализированной торговлей.
Четвертое место в списке — у действующего депутата БГК от фракции «Республика Ата-Журт» Мийзамидина Калыкова.
Пятое — у его коллеги, депутата БГК двух созывов от «Өнүгүү — Прогресс» Таалайбека Сариева — по данным СМИ, он брат вышеупомянутого Камчыбека Жолдошбаева.
Еще от «Ынтымака» хотят попасть в горкенеш главы двух крупных компаний — перевозчиков, которые владеют рядом маршрутов на бусах Бишкека — «Акжолтой» и БАТП «Лига». Прочитать о кандидатах партии больше можно здесь.
Программа партии
«Ынтымак» решила быть в программе краткой и вывела ее в виде «15 проектов городского масштаба». Но от конкурентов далеко не ушла — она также завуалированно легализует новостройки и жилмассивы, предлагая узаконить все, что построили в Бишкеке после 1999 года.
Как и другие партии, «Ынтымак» предлагает сделать более доступными горожанам муниципальные услуги. Еще она обещает дать право горожанам участвовать в управлении городом через «Бишкек лайв» — правда, что это такое, не поясняет.
Из уникальных решений партия предлагает подготовку к новым вызовам пандемии COVID-19 и введение KPI для сотрудников муниципалитета и депутатов БГК. Что будут делать с малоэффективными сотрудниками и депутатами — при этом не раскрывается. Более полная программа партии — вот здесь.
Вернуться в навигацию.
«Наш Народ — Биздин Эл»
«Наш народ» существует с 2016 года, по данным минюста, ее основали одиннадцать человек, и один из них Майрамбек Расулов — ее руководитель. Он когда-то был депутатом от «Ар-Намыса». По данным минюста, партия не имела перерегистрации. Но на сайте «Талапкер» председателем партии почему-то значится Алмаз уулу Аскар, притом даже в составе учредителей партии его нет.
У партии нет региональных представительств, это ее вторые выборы в горкенеш — если считать повторные выборы новыми. В парламент она сама также ранее не избиралась.
Кандидаты партии
Открывает список Айдар Алымбеков, ведущий специалист Госфонда интеллектуальной собственности. До этого он работал на аналогичной должности в отделе координации и взаимодействия по делам молодежи Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
За ним идет безработная Мария Вавилова — в апреле 2021 года она хотела попасть в БГК от партии «Свобода выбора» и возглавляла их список. Тогда у нее тоже не было работы.
Третьей была консультантка депутата ЖК Назгуль Эсенаманова, но ее кандидатуру отозвали — теперь эту позицию занимает безработный Азамат Нурланов.
Четвертым в списке стал Ноён Калыев. Он значится старшим консультантом в Жогорку Кенеше и в апреле уже шел от этой же партии в БГК, но под номером 23. По данным минюста он — соучредитель ОсОО «Все по сто», которое занимается розничной дистанционной торговлей, а также политпартии «Биригуу».
Топ-5 кандидатов замыкает экс-депутатка парламента от СДПК Ыргал Кадыралиева. В парламенте она запомнилась инициативой запретить кыргызстанкам младше 22 лет покидать страну. Сейчас она числится безработной, но, по данным минюста, возглавляет партию «Жаштар Демократиялык партиясы». В апреле на выборах в БГК Кадыралиева была третьей в списке от партии «Ак-Бата». БТИК исключила ее из-за проведения турнира по футболу — но Кадыралиева отстояла свое право избираться через суд.
«Наш народ» в целом выдвинула список из 75 кандидатов, 57 из них оказались безработными. Из имеющих работу в партии в БГК баллотировались бизнесмены, бухгалтеры и преподаватели университетов. Прочитать больше о кандидатах партии можно тут.
Программа партии
Как и еще несколько партий, «Наш народ» делает ставку на жилмассивы и новостройки, которые «должны стать центром развития Бишкека» — им обещают новые медучреждения, школы и дороги. Также, как и многие конкурентки, она предлагает цифровизацию муниципальных и социальных услуг в Бишкеке и новый транспорт, который уберет частные маршрутки из центра города.
«Биздин эл» предлагает построить в городе и жилмассивах мобильные медпункты, чтобы предупреждать заболевания на ранней стадии и сделать доступной медпомощь. Партия хочет объединить дома престарелых и детские дома, увеличить госпособия ветеранам ВОВ, Афганской войны, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, семьям с детьми, в том числе с детьми до 3-х лет, и матерям-одиночкам.
У нее есть и свое видение системы образования — партия предлагает ограничить число учеников в классах школ, чтобы соблюдать санитарные нормы, оборудовать школы и детсады современными пособиями и переквалифицировать через курсы педагогов.
Кроме того, она хочет повысить статус государственного кыргызского языка — «за счет увеличения количества часов изучения кыргызского языка, истории и культуры Кыргызстана в школах*»
*Вопрос школьной программы при этом не входит в функции горкенеша: тем, что преподают, как и в каком количестве в государственных школах страны, занимается министерство образования и науки.
Прочитать полную программу партии можно тут.