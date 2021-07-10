Бывший глава Госкомрелигий и адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев подал в суд на президента и его экс-пресс-секретаря Галину Байтерек. Токталиев подал иск по защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 млн сомов.

Фото: Vesti.kg.

«Поводом для обращения за судебной защитой послужило то обстоятельство, что Садыр Жапаров по сей день не реабилитирует меня в глазах общественности, где он спонтанно и необоснованно, огульно, без подтверждающих фактов распространил в СМИ не соответствующие действительности сведения обо мне, порочащие мои честь и достоинство», — написал он в заявлении.

По словам Токталиева, 13 февраля 2021 года Жапаров в интервью информагентству «Кабар» заявил, что Акин Токталиев присоединился к одному из радикальных религиозных течений, поэтому ему пришлось уволить его с поста главы Госкомрелигий.

«Есть видео, на котором Садыр Жапаров говорит, что уволил меня потому, что я якобы вошел в экстремистскую группу, а на деле еще во время избирательной кампании он, оказывается, дал слово, что уволит меня», — пояснил Токталиев.

По его словам, в суде Садыр Жапаров и Галина Байтерек должны будут предоставить доказательства того, что Акин Токталиев придерживался экстремистских взглядов.

Также экс-глава Госкомрелигий требует опровержения слов Галины Байтерек, «которая подхватила негативное отношение Жапарова» и также в интервью заявила, что Токталиев примкнул в радикалам.

Кроме этого, Токталиев рассказал, что он много лет защищал интересы семьи Жапаровых, критиковал власть, рискуя своей жизнью, здоровьем и свободой, но был за это оплеван.

«За неустанный, неблагодарный многолетний труд в защиту семьи Жапаровых я оказался оплеванным, униженным и оскорбленным. Садыр Жапаров, придя к власти, сразу же назвал меня перед общественностью своим «бывшим адвокатом» и тем самым сознательно унизил мою честь, достоинство и деловую репутацию. Он распространил обо мне ложную информацию в СМИ [о причине увольнения]», — заявил Токталиев.

Кто такой Токталиев?

Акин Токталиев.

Акина Токталиева на пост директора Госкомиссии по делам религий назначил Садыр Жапаров 13 ноября, когда еще исполнял обязанности президента.

Заняв должность главы Госкомиссии по делам религий, Токталиев заявил, что из новой Конституции нужно убрать понятие «светскость», так как в Кыргызстане 98% населения верующие.

Его невзлюбили и сотрудники Госкомиссии. Они выступили против назначения Токталиева на место главы. Одним из главных аргументов против назначения Токталиева они называли то, что назначенец Жапарова на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности, а среди его подзащитных были участники запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди».

Токталиев — бывший адвокат кандидата в президенты Садыра Жапарова, и.о. президента Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он защищал интересы чиновников в суде, когда в 2012 году их обвинили в попытке насильственного захвата власти.

Акин Токталиев возглавляет «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана». Известен в качестве правозащитника и адвоката. Токталиев также выступал в защиту политика Бектура Асанова, защищал экс-муфтия Чубака Жалилова, когда его обвиняли в многоженстве, а также лиц, осужденных за экстремизм и терроризм.

Также он представлял интересы первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в 2006 году после «тюльпановой революции».