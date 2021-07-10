Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ сообщила, что после переговоров в ночь на 10 июля прапорщик З. Умаров возвращен в Кыргызстан вместе с пограничным представителем. Его состояние оценили как удовлетворительное.

В Погранслужбе отметили, что на 10 утра 10 июля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная.

На кыргызско-таджикской границе 8 июля произошла перестрелка. Погиб кыргызский военнослужащий — 27-летний сержант Хуснидин Хожиев. Его тело доставили на родину 9 июля.

По данным Погранслужбы, кыргызский пограничный наряд подвергся внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана в районе перевала Чашмагильдан.

Версия Таджикистана

Согласно версии Пограничных войск Таджикистана, перестрелка произошла в районе Росровут Деваштичского района Согдийской области Таджикистана, когда четверо кыргызских пограничников «незаконно пересекли границу Таджикистана».

По данным ГКНБ Таджикистана, кыргызские военные, одетые в гражданскую и военную форму, были вооружены и намеревались переправить 9 лошадей из Деваштичского района на территорию Кыргызстана.

Погранслужба Таджикистана заявила, что на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу. В ответ таджикские пограничников также открыли огонь и ранили двоих нарушителей.

Погранслужба Кыргызстана позже опровергла утверждение о том, что кыргызские военнослужащие нарушили границу и пытались переправить лошадей.

Полпред кабмина в Баткенской области Абдикарим Алимбаев вечером 8 июля прокомментировал «Азаттыку» произошедшее. Он сообщил, что причины конфликта будут расследоваться совместно.

«На участке Кок-Жайлоо Лейлекского района во время несения дежурства пограничники Кыргызстана встретили пограничников соседнего государства, произошел конфликт. Со стороны обеих сторон были произведены выстрелы. По этому поводу я поговорил с губернатором Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода […] Причины конфликта будут расследоваться совместно», — сказал он.

Читать еще: