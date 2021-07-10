Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что начато досудебное производство по статье «Коррупция» по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам в 2016 году.

Следствие установило, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель Комиссии по вопросам гражданства Фарид Ниязов в 2016 году незаконно приняли в гражданство десять граждан Турции и выдали им кыргызстанские паспорта.

ГУВД Бишкека продолжает следствие по установлению всех причастных к этому делу лиц.

Следствие началось на фоне разбирательств, связанных с гражданством президента кыргызско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды. После того, как стало известно, что Инанды похищен турецкими спецслужбами из Бишкека и доставлен в Турцию, правоохранительные органы Кыргызстана, искавшие его больше месяца, усомнились в законности пребывания Инанды в Кыргызстане.

ГУВД столицы 8 июля заявило, что у Инанды двойное гражданство. По их данным, он получил кыргызский ID-паспорт 28 июня 2012 года, а общегражданский — 25 декабря 2012 года.

При этом, по данным милиции, Инанды пользовался и своим турецким паспортом, когда пересекал границы. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

А глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в этот же день на пресс-конференции заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

Кроме этого, по данным турецкого госинформагентства Anadolu, Орхана Инанды арестовали за создание и руководство вооруженной террористической организацией. А также обвинили его в незаконном предоставлении кыргызских паспортов 25 турецким гражданам, которые являются членами этой организации.

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