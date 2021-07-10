В селе Бешкент Лейлекского района 10 июля прошли похороны погибшего при перестрелке на кыргызско-таджикской границе пограничника Хуснидина Хожиева. По словам его отца Тойчубая Хожиева, у него остались сын и беременная жена.

Фото: Turmush.

«Хуснидин 1994 года рождения, он был моим самым младшим. Всего у меня пять детей», — сказал он журналистам медиахаба Али Токтакунова.

Он отметил, что Хуснидин служил в войсках уже шесть лет, вместе с армией — семь.

«Он позвонил 8 июля в 12:15, сказал, что вернется через девять дней», — вспоминает отец погибшего.

Видео: Медиахаб Али Токтакунова.

Также одна из его учительниц рассказала журналистам информагентства 24.kg о Хуснидине.

«Он был высоким, красивым, отзывчивым парнем. Окончил профессиональный лицей в городе Исфане по специальности «повар-кондитер». Очень жаль, что рано ушел из жизни», — сказала она.

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе

Перестрелка произошла в местности у перевала Чашмагильдан — Таджикистан называет другой участок, Росровут, района Деваштич Согдийской области.

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что 8 июля около 17:00 на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности перевала Чашмагильдан конный пограничный наряд, следуя по заданному маршруту, «подвергся внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана». Произошла перестрелка между военнослужащими.

Тем временем ГКНБ Таджикистана сообщило, что 8 июля в 14:55 по местному времени кыргызские пограничники незаконно пересекли границу Таджикистана на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

«Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей*, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана», — говорится в заявлении.

*Погранслужба Кыргызстана позже опровергла утверждение о том, что кыргызские военнослужащие нарушили границу и пытались переправить лошадей.

По данным ГКНБ Таджикистана, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия.

«Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — сообщили в ГКНБ Таджикистана.

Позже стало известно, что при перестрелке погиб кыргызский военнослужащий, 27-летний сержант Хуснидин Хожиев. Его тело смогли доставить к родным спустя сутки после происшествия.

Кроме этого, при перестрелке таджикские пограничники захватили прапорщика Умарова. Его смогли вернуть назад в Кыргызстан только 10 июля, после переговоров. Его состояние оценили как удовлетворительное.

В Погранслужбе отметили, что на 10 утра 10 июля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная.