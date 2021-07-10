Политическая партия «Ынтымак» отказалась от участия в выборах депутатов в Ошский горкенеш.

«Такое решение было принято лидером партии Марленом Маматаливым», — отмечается в сообщении партии.

Маматалиев заявил, что в Оше творится беспредел и идет выборочная борьба против отдельных партий.

«Пример тому, провокация, устроенная в отношении одного из наших кандидатов в Оше. Приняв во внимание все эти нюансы, наша команда приняла решение отказаться от участия. Мы хотим сохранить свой имидж и лицо в первую очередь, перед нашими избирателями», — сказал он.

По его словам, до этого партия участвовала в 14 городах, в 11 из которых выиграла без каких-либо нарушений. Маматалиев отметил, что партия изначально выступала за честные и прозрачные выборы.

Ранее, 7 июля, в Оше был задержан кандидат от партии «Ынтымак» Бахадир Латиханов по подозрению в подкупе избирателей. Вместе с ним были еще два агитатора. У них нашли 115 тысяч сомов и список с именами избирателей. Сам Маматалиев заявил, что эти деньги предназначались для агитаторов.

Кто такой Маматалиев?

Марлен Маматалиев — депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» с 2018 года. До этого он три года проработал в Соцфонде, а затем перешел на работу в министерство экономики.

Кроме этого, он дважды работал в аппарате правительства Кыргызстана. Впервые Маматалиев начал там работать с 2009 по 2010 годы, а затем вернулся на период с января по сентябрь 2012 года.

На парламентских выборах 2020 года он баллотировался в ЖК в составе партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Но после октябрьских событий и отмены результатов выборов, Маматалиев, по его словам, к концу октября 2020 года вышел из партии.

Недавно он пожаловался на травлю в соцсетях из-за своего ухода из партии. Сейчас политик — лидер партии «Ынтымак», которая участвует в выборах в местные кенеши.