Глава Токмокской территориальной комиссии Жылдыз Молдогазиева заявила, что ей угрожают представители партий «Эл Биримдиги», «Бирге-Вместе» и «Патриот Ынтымагы». Центральная избирательная комиссия 9 июля рассмотрела заявление Молдогазиевой.

По данным ЦИК, 8 июля к ним поступило заявление от партии «Патриот Ынтымагы», в котором говорится, что глава ТИК нарушает закон. Партия попросила принять меры в отношении Молдогазиевой, так как она распространяет заведомо ложные сведения, порочащих честь и достоинство кандидата.

Сама Молдогазиева рассказала, что к ней домой никто не приходил — она просто хотела, чтобы ЦИК приняла эту информацию к сведению.

«Когда я села в такси, водитель сказал мне: “Вам просили передать. Вы не боитесь после ваших действий оказаться в больнице?” Я женщина, я испугалась. Я вылетела из этой машины. Я даже не помню, как дома оказалась. Чтобы обезопасить себя, я написала вам. Вчера ко мне на работу пришли представители партий. “Почему вы нам дали предупреждение, а другим дали”… Все это звучало в таком тоне, что я должна сидеть и оправдываться. И знаете такие вопросы… “Кто из моей партии был?”. Я откуда знаю, кто это был?» — рассказала она, но не стала исключать, что это могут быть и провокации.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила, что впечатлительность, которую показывает Молдогазиева — это лишнее.

«Вам я предлагаю подумать, если вам тяжело в этом процессе, пожалуйста, обсудите с коллегами дальнейшие действия и дальнейший статус пребывания в ТИК», — заявила Шайлдабекова.

Также члены ЦИК предложили главе Токмокской комиссии направить ее заявление в правоохранительные органы.

Повторные выборы в Токмоке

Повторные выборы в Токмокский горкенеш состоятся 11 июля, вместе с выборами в Бишкеке и Оше. Первые выборы в местные кенеши прошли 11 апреля. Однако в этих трех городах результаты голосования были отменены из-за многочисленных нарушений.

Члены ЦИК приняли такое решение после доклада рабочей группы, которая ранее предложила комиссии признать недействительными итоги голосования на семи избирательных участках в городе Токмок.

Отмечалось, что на этих участках зафиксировали нарушения связанные с манипуляцией по массовой прописке избирателей.

По данным ЦИК, на выборах в горкенеш Токмока больше всего голосов избирателей получила партия «Эмгек» — 47,7%, тем самым заняв первое место и получив большее количество депутатских мандатов.

Согласно предварительным данным, партия должна была получить 16 из 31 депутатского мандата.

Однако, уже после публикации предварительных итогов голосования, партии «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика» заявили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах.