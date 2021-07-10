Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и по одному — в городе Ош и в Ошской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 093 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 295 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 788;

Чуйская область — 160;

Баткенская область — 103;

Джалал-Абадская область — 64;

Ошская область — 38;

Ош — 51;

Иссык-Кульская область — 46;

Таласская область — 19;

Нарынская область — 26.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 138 353 случая заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 892 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 117 250 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 45 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 806 медработников, из которых выздоровели всего 5 109.

Также штаб сообщил, что на 10 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 585 пациентов, из них 1 508 — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 13 282 человека лечатся амбулаторно.