Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров проголосовал 10 июля на повторных выборах Бишкекского горкенеша вне помещения.

Фото: Пресс-служба администрации президента.

«Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что у самого президента ПЦР-тест показал отрицательный результат, но врачи рекомендовали ему самоизолироваться.

Жапаров призвал горожан выполнить свой гражданский долг, проголосовав на повторных выборах депутатов городских кенешей.

В пресс-службе отметили, что выездное голосование по закону проходит за день до дня голосования. Члены УИК приходят домой к избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут сами прийти в участок.

Повторные выборы

Центризбирком в мае 2021 года аннулировал итоги выборов в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за нарушений, которые повлияли на исход голосования.

После, президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении повторных выборов в этих городах на 11 июля 2021 года.

Регистрация кандидатов завершилась 20 июня, а на следующий день началась предвыборная агитация. Она продлилась до 8 утра 10 июля.

На выборах в Бишкеке участвуют 18 партий. В Оше были зарегистрированы девять партий, однако 10 июля партия «Ынтымак» отказалась от участия, заявив, что в Оше творится беспредел. А на выборах в Токмоке участвуют всего шесть партий.