Фото иллюстративное. Фото: Хамидулло Узаков / Клооп

Общественный фонд «Общее дело» с 18 июня следит за ходом избирательной кампании в Бишкекский, Ошский и Токмокский городские кенеши, во время которой выявил 83 нарушения.

По информации общественного фонда, 52 нарушения было выявлено в Оше. В Бишкеке — 24, в Токмаке — 7 фактов.

Среди нарушений — 65 случаев нарушения правил избирательной кампании, 11 случаев подкупа голосов, 5 случаев использования административного ресурса, запугивания и преследования избирателей.

Также зарегистрирован один случай нарушения порядка регистрации кандидатов и другой случай, связанный с составом участковых и территориальных избирательных комиссий.

Из нарушений, зарегистрированных в Оше, 47 были нарушениями избирательной кампании, три были связаны с подкупом голосов и одно было нарушением списка кандидатов и состава УИК.

Более 50 волонтеров от общественного фонда «Общее дело» наблюдают за 95 избирательными участками.

11 июля проходят перевыборы в городские кенеши Оша, Бишкека и Токмока. От три городских кенеша баллотируются 2 204 кандидата от 26 партий. В столице 18 партий, восемь в Оше и шесть в Токмаке.

Вчера, 10 июля 3 511 избирателей проголосовали на выездном голосовании. В том числе и президент Садыр Жапаров и его жена Айгуль Жапарова. Причиной стало то, что у одного из сотрудников личной безопасности президента был обнаружен коронавирус.

Ранее ЦИК аннулировал результаты выборов, которые прошли 11 апреля. Это решение было принято в связи с нарушениями, которые повлияли на результаты голосования — подкуп голосов, использование административного ресурса, массовая регистрация избирателей.

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