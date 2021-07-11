Деньги и документы, принадлежащие представителю партии «Улуттар Биримдиги», задержанному в Оше по подозрению в подкупе голосов. Фото: ГОВД Оша.

Сотрудники ОВД города Ош задержали представителя партии «Улуттар Биримдиги» по подозрению в подкупе голосов.Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ведомства.

По данным милиции, примерно в 13:00 дня поступило сообщение о том, что представитель одной из партий в микрорайоне Толойкон предлагает избирателям проголосовать за 2000 сомов.

«В ходе проверки по подозрению в подкупе голосов была задержана гражданка А.К., 1978 года рождения, в вышеуказанном микрорайоне. Задержанная оказалась представителем партии, участвующей на выборах. При личном досмотре у нее было обнаружено 37 тысяч сомов, партийное удостоверение и листовки», — сообщили в ГОВД Оша.

Кроме этого, в ходе досудебного производства установлены избиратели, которые брали деньги у подозреваемой за «свой голос».

Также в социальных сетях были распространены несколько фотографий под названием: «Ош, за два часа до начала. Подкуп голосов проводится открыто».

На фотографиях можно увидеть удостоверение на имя Абдуллаевой Каныкей, который был выдан партией «Улуттар Биримдиги», и кадры с купюрами номиналом в тысячу сомов. Абдуллаева также была указана в удостоверении, как «доверенное лицо» от вышеуказанной партии.

Пресс-секретарь партии «Улуттар Биримдиги» Камил Сыдыков подтвердил радио «Азаттык», что Абдуллаева действительно является их представителем. Но деньги, по его словам, принадлежат лично ей.

Это не в первый раз, когда представители партии задерживаются по подозрению в подкупе голосов. Ранее, 7 июня Ошская городская милиция задержала троих человек по подозрению в аналогичном нарушении.

Рядом с подозреваемыми были найдены 115 тысяч сомов. В последствии выяснилось, что один из задержанных является кандидатом от партии «Ынтымак» на местных выборах — это Бахадир Латиханов.

В связи с этим Общественный фонд «Общее дело» обратился в ЦИК с жалобой и требованием исключить политическую партию «Ынтымак». Однако лидер партии Марлен Маматалиев заявил, что напишет заявление в ЦИК об отказе участвовать на выборах в городской кенеш Оша.

На выборах в Ошский городской кенеш принимают участие восемь партий, это: «Улуу-Журт», «Бир бол», «Бутун Кыргызстан», «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Биздин Кыргызстан», «Келечек-Будущее» и «Нур».

Ранее ЦИК аннулировал результаты выборов, которые прошли 11 апреля. Это решение было принято в связи с нарушениями, которые повлияли на результаты голосования — подкуп голосов, использование административного ресурса, массовая регистрация избирателей.