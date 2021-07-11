В Бишкеке, Оше и Токмоке 11 июля проходят повторные выборы депутатов в городские кенеши. По данным Центризбиркома на 15:00 часов уже проголосовали более 105 тысяч (17,06% ) человек.

Тем временем наблюдатели «Клоопа» во всех трех городах фиксируют нарушения на избирательных участках.

Агитация

В Оше возле УИК № 5312 женщина агитирует избирателей голосовать за партию №4 «Улуттар Биримдиги». Об этом рассказала избирательница, которую тоже попросили проголосовать за эту партию.

Также наблюдатели «Клоопа» сообщили, что в Оше на территории участка №5308 проводится агитация со стороны представителей партии «Бир Бол». По их словам, бирболовцы выходят на улицу, проводят агитацию и снова заходят на участок в качестве наблюдателя.

АСУ

АСУ на участке №1233 в Бишкеке неправильно запломбирована. На вопросы наших наблюдателей члены УИК ответили, что при сбое АСУ так будет легче заменить крышку и устранить неполадки.

По закону, пломба должна соединять верхнюю и нижнюю части АСУ, чтобы исключить вероятность вброса бюллетеней.

Списки

И снова списки. В Бишкеке на участке № 1343 наблюдательница партии «Ишеним» отмечает избирателей в списках. По словам наблюдательниц «Клоопа», сама женщина не смогла объяснить, зачем она выписывает данные избирателей. Она только ответила, что «ей так сказали».

В Оше на участке № 5303 наблюдательница партии «Улуттар биримдиги» отмечает «своих» избирателей в списках. Также, она раз за разом подходит и переговаривается с членами УИК. На вопросы наших наблюдателей «зачем» она просто отвечает, что «ходила спрашивать о масках».