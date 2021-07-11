В Бишкеке, Оше и Токмоке 11 июля проходят повторные выборы депутатов в городские кенеши. По данным Центризбиркома на 15:00 часов уже проголосовали более 105 тысяч (17,06% ) человек.
Тем временем наблюдатели «Клоопа» во всех трех городах фиксируют нарушения на избирательных участках.
Агитация
В Оше возле УИК № 5312 женщина агитирует избирателей голосовать за партию №4 «Улуттар Биримдиги». Об этом рассказала избирательница, которую тоже попросили проголосовать за эту партию.
Также наблюдатели «Клоопа» сообщили, что в Оше на территории участка №5308 проводится агитация со стороны представителей партии «Бир Бол». По их словам, бирболовцы выходят на улицу, проводят агитацию и снова заходят на участок в качестве наблюдателя.
АСУ
АСУ на участке №1233 в Бишкеке неправильно запломбирована. На вопросы наших наблюдателей члены УИК ответили, что при сбое АСУ так будет легче заменить крышку и устранить неполадки.
По закону, пломба должна соединять верхнюю и нижнюю части АСУ, чтобы исключить вероятность вброса бюллетеней.
Списки
И снова списки. В Бишкеке на участке № 1343 наблюдательница партии «Ишеним» отмечает избирателей в списках. По словам наблюдательниц «Клоопа», сама женщина не смогла объяснить, зачем она выписывает данные избирателей. Она только ответила, что «ей так сказали».
В Оше на участке № 5303 наблюдательница партии «Улуттар биримдиги» отмечает «своих» избирателей в списках. Также, она раз за разом подходит и переговаривается с членами УИК. На вопросы наших наблюдателей «зачем» она просто отвечает, что «ходила спрашивать о масках».