Наблюдатели «Клоопа» на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Токмоке фиксируют нарушения на повторных выборах в горкенеш. Рассказываем, что мы заметили к 12:00 часам.

Жеребьевка

Наблюдатели сообщили, что на участке №5904 в Оше не была проведена жеребьёвка.

«Мы вчера провели жеребьевку, сегодня проводить не принципиально. Мы провели в присутствии других наблюдателей» , — заявили члены УИК.

Наши наблюдатели написали жалобу, но члены УИК отказались ее принять.

Похожее нарушение было зафиксировано в Токмоке на участке №7063. Председательница УИК заявила, что «вскрытие контрольного списка и есть жеребьевка». Наши наблюдатели заполнили жалобу, но председательница отказалась ее принимать.

Не провели жеребьевку и в Бишкеке на участке №1028. Об этом сообщили наши наблюдатели. По их словам, члены УИК ответили им, что они провели жеребьевку еще девятого июля — что является незаконным.

По закону «О выборах в местные кенеши» жеребьевка должна проводиться в день голосования в 7 часов утра, где должны быть распределены обязанности членов УИК.

Списки

В Бишкеке на участке №1217 наблюдатели от партии «Биздин Кыргызстан» вели список проголосовавших избирателей.

Наблюдатели партии «Онугуу Прогресс» и «Ишеним» тоже не отстают. Наши наблюдатели заметили, что на участке №1217 и № 1343 в Бишкеке они вели списки, где отмечали проголосовавших избирателей.

Также в городе Ош возле УИК № 5312 женщина встречает избирателей из участка и отмечает их. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали это на видео.