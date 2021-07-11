Российский урбанист и блогер Илья Варламов прилетел в Ош. Он прогулялся по улицам южной столицы, оценил советскую мозаику на стене одного из многоэтажных домов и встретил кучу мусора прямо на тротуаре.

Также Варламов назвал роскошным бронзовую скульптуру льва, которого он встретил на одной из улиц Оша.

Кроме этого, он снял на видео женщину, которая «показывая удостоверение мэрии Оша, запрещала снимать блогеру на улице».

«Сотрудница мэрии ходит за нами, преследует», — сказал он в сторисах. На что женщина ответила ему, что идет домой.

Скриншот с Инстаграма Варламова.

Ранее Варламов посетил Бишкек и снял выпуск на свой ютуб-канал. В нём он раскритиковал столичную инфраструктуру, дороги, недавно построенные парки и работу властей. Он также написал о своих впечатлениях и разочарованиях на своём сайте в «Живом Журнале».

Варламов приехал в Бишкек 2 сентября в компании еще одного российского блогера Максима Верника. В течение нескольких дней своего путешествия, они активно делились своими первыми впечатлениями о городе в своих социальных сетях.

Варламову даже поступали угрозы, после того, как он на своей страничке в инстаграме назвал «баранами» местных водителей за их поведение на дорогах.

Оскорбившиеся кыргызстанцы стали писать ему возмущения с ненормативной лексикой, а мастер спорта по вольной борьбе Тилек Усупов даже предложил Варламову «встретиться и обсудить баранов на дорогах».

Также в соцсетях бурно обсуждали то, что Варламов отужинал в «Супаре» с депутатом Марленом Маматалиевым — на тот период кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Партию связывали с влиятельным кланом семьи Матраимовых.

Пользователей смутило «гостеприимство» Маматалиева, но сам Варламов в соцсетях написал, что встретил депутата случайно, когда снимал в этнокопмлексе выпуск новостей.

Варламов успел дать два интервью, в которых он рассказал о своих впечатлениях и проблемах Бишкека.

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