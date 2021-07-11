Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов представителям партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар».

Сначала ЦИК отказала в регистрации кандидату от партии «Эмгек» Арнуру Батырбеку уулу — из-за подозрений, что он причастен к массовой регистрации избирателей.

По информации ЦИК, Батырбек уулу перед парламентскими выборами в прошлом году (результаты которых были отменены) зарегистрировал 111 человек в доме своей матери. 46 из них проголосовали на выборах в городской кенеш 11 апреля.

На парламентских выборах Батырбек уулу был кандидатом от партии «Биримдик». После, на выборах в местный кенеш, принимал участие от партии «Эмгек».

«Зарегистрированные граждане на самом деле проживают в деревнях около Токмока и не имели права принимать участие на выборах городского кенеша в качестве избирателей. Так как они не являются членами местного сообщества», — заявили в ЦИК.

Батырбек уулу обращался в суд по поводу решения ЦИК, но Верховный суд оставил в силе решение комиссии.

Рустам Юнусов, член партии «Асыл Мурас-Жаштар», также не был зарегистрирован из-за подозрений о его причастности к массовой регистрации избирателей в Токмаке. 11 апреля, когда он принимал участие на выборах от партии «Эмгек», его обвинили в массовой регистрации граждан, которые должны были проголосовать.

Юнусов также обжаловал решение ЦИК, но административный суд Бишкека отклонил его апелляцию.

11 июля проходят выборы в местные кенеши Бишкека, Оша и Токмока. В Токмокский горкенеш баллотируются шесть партий. Результаты предыдущих выборов были аннулированы из-за массовой регистрации, подкупа голосов и использования административного ресурса.