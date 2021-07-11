Обновлено в 18:56.

В Боомском ущелье произошла авария с участием нескольких автобусов, которые везли детей из детского лагеря. По данным минздрава, шесть человек госпитализированы в Кеминскую больницу. Один из пострадавших 1993 года рождения, остальные все несовершеннолетние.

По предварительным данным, у всех незначительные травмы, тяжелых случаев нет.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области рассказали, что колонну из пяти автобусов с детьми сопровождала патрульная машина. Инспектор остановил автомобиль, так как заметил ДТП — водитель «Хонды Одиссей» не справился с управлением и врезался в парапет.

«Инспектор вышел из машины, включив все проблесковые маячки. Следовавшие за ним первые два автобуса также остановились, однако третий не заметил сигнал и столкнулся со вторым автобусом. Второй в свою очередь совершил ДТП с первым, а первый врезался в ”Хонду Фит”», — сообщили в УОБДД.

Отмечается, что на место происшествия приехали сотрудники милиции, а патрульные расчищают трассу от пробок, образовавшихся после аварии.