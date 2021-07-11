В социальных сетях распространилось видео, в котором говорится, что кандидатка от партии «Биздин Кыргызстан» проводит агитацию на участке №5296.

На записи видно, как Назима Алмазбек кызы подходит к женщинам, которые стоят возле участка и начинает с ними разговаривать.

Автор видео пожаловался, что кандидат нарушает закон, и попросил ТИК дать оценку партии.

Назима Алмазбек кызы числится под №3 в списках партии «Биздин Кыргызстан».

Согласно базе данных списка избирателей, Алмазбек кызы зарегистрирована в вышеуказанном избирательном участке. На предыдущих выборах в городской кенеш, результаты которого были аннулированы, она принимала участие от партии «Улуттар Биримдиги».

Пресс-секретарь «Биздин Кыргызстан» Бакыт Алматов подтвердил «Клоопу», что на записи действительно Алмазбек кызы. По его словам, Алмазбек кызы «проголосовала, а когда вышла встретила знакомых возле участка и подошла поздороваться с ними».

«Распространяется не одно, а несколько видео, это клевета.Как она могла уехать, не поприветствовав знакомых», — спросил он.

В настоящее время проходят выборы в горкенеши Оша, Бишкека и Токмока. По состоянию на 14:00 в трех городах проголосовали 17,06% избирателей.