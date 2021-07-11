Представительница партии «Эмгек» К.Э.А. поймана с поличным при раздаче денег жителям МТУ-2 Ленинского района Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По их данным, она выплачивала одну тысячу сомов за каждого прописанного избирателя по указанию кандидата от партии «Эмгек» Р.у.Т. В списке партии есть кандидат с указанными инициалами — Рысбек уулу Талантбек. Он числится под номером 20.

При обыске у женщины обнаружили 10 тысяч сомов, предназначенные для раздачи, а также список избирателей с пометкой о получении денежных средств.

Фото: ГКНБ.

«Эмгек»

Партия существует уже 10 лет. Ее возглавляет Ырысбек Мааткабылов, вице-президент футбольного клуба «Дордой», председатель детско-юношеского комитета Федерации футбола и почетный президент федерации дзюдо.

Выборы для нее уже не первые — «Эмгек» раньше пыталась пройти в парламент. Тогда ее возглавлял владелец «Дордоя» Аскар Салымбеков, он принял решение объединиться с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан». Они объявили о тандеме в мае 2015 года, и набрали 6,4% голосов, не добрав до проходных 7% в шестой созыв парламента совсем немного. В том же году партии заявили о распаде коалиции.

Самостоятельно «Эмгек» шла и на выборы в БГК в апреле, и даже вошла в тройку лидеров по числу голосов. Во время гонки ее обвиняли в злоупотреблении служебным положением и подкупе, но партия дошла до финала. Однако в ЦИК сначала аннулировали все голоса, отданные за «Эмгек», а потом — все итоги выборов в БГК. Партия вместе с «Ата-Журт Кыргызстан» попыталась опротестовать два решения ЦИК, но безуспешно.