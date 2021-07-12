В Кыргызстан 11 июля доставили долгожданную партию китайской вакцины Sinopharm. Всего в страну прибыло 1 млн 250 тысяч доз препарата, 150 тысяч из них гуманитарная помощь от Китая.

В связи с этим минздрав начал активную кампанию по вакцинации населения. Для этого власти развернули по всей стране временные пункты вакцинации для всех желающих, прививка от коронавируса доступна абсолютно бесплатно.

Карта пунктов вакцинации по Бишкеку

График работы прививочных пунктов:

Государственные временные прививочные пункты – с 8.00 до 23.00 ;

; Частные медцентры – с 8.00 до 17.00 (бесплатно) ;

; Общеобразовательные учреждения – с 9.00 до 17.00 ;

; Торгово-развлекательные центры – с 10.30 до 21.30 ;

; Культурно-спортивные центры – с 9.00 до 17.00 ;

; Выездные мобильные бригады – с 9.00 до 17.00.

Полный список пунктов вакцинации по всему Кыргызстану можно найти тут.

В Кыргызстане вакцинация населения началась в марте 2021 года. По данным минздрава, на 12 июля первую дозу вакцины получили 129 тысяч человек, вторую дозу получили 84 тысячи человек.

Всего по информации минздрава, за время пандемии в стране зарегистрировали 140 978 случаев заражения COVID-19. Также за это время скончались 2 113 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом.