Политические партии «Реформа», «Социал-демократы», а также «Уулу-Журт» и «Туран» не признали результаты повторных выборов в Бишкекский горкенеш, которые прошли 11 июля. Центризбирком пока никак не отреагировал на заявления политпартий.

По предварительным итогам голосования, в новый созыв депутатов БГК вошли представители шести партий: «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Всего на место депутатов Бишкекского горкенеша претендовали 18 политобъединений.

По предварительным результатам, из новоизбранных 45 депутатов 14 человек уже были депутатами Бишкекского горкенеша. Они вновь избраны в составе партий «Эмгек» и «Ата-Журт Кыргызстан».

Рассказываем, почему партии не признают результаты выборов.

«Реформа»

Политическая партия «Реформа» набрала 5,35% голосов бишкекчан. Сразу после объявления предварительных итогов голосования, «Реформа» сделала заявление, что в партии не признают итоги этих выборов «в связи с многочисленными нарушениями, зафиксированными во время подготовки и проведения выборов».

«Повсеместный подкуп голосов и применение админресурса в поддержку определенных партий, которые явились причиной аннулирования итогов апрельских выборов, были вновь основными нарушениями», — заявила «Реформа».

Партия призвала провести расследование всех фактов нарушений и если надо — снять с выборов нарушителей.

«Социал-демократы»

Вместе с «Реформой» итоги голосования не признала и партия «Социал-демократы», которая прошла порог в 7%, набрав 8, 08% голосов. Однако они не признали результаты выборов частично.

Темирлан Султанбеков. «В этой тяжелейшей выборной кампании, среди прошедших 7% порог единственно честно и чисто шла партия «Социал-демократы». Хотим строго подчеркнуть, что мы не признаем итоги голосования по политическим партиям «Эмгек», «Ишеним», «Онугуу-Прогресс» из-за выявленных фактов подкупа избирателей, а также других партий, которые нарушали законодательство», — заявил лидер партии Темирлан Султанбеков.

По его словам, «Социал-демократы» добивались не мандатов в БГК, а честных и свободных выборов.

«Улуу-Журт» и «Туран»

«Улуу-Журт» и «Туран» также отказались признавать итоги голосования. Вечером, после оглашения предварительных итогов, представители партии вышли к зданию ЦИК, призывая не соглашаться с итогами выборов депутатов в БГК.

Фото: Политпартия «Туран».

При этом партия «Улуу-Журт» не сделала никаких заявлений в своих соцсетях. «Туран» же на своей странице в фейсбуке заявила, что они не хотят перевыборов, но голосование было сфальсифицировано.

«Партия не признает итоги не потому, что она не набрала достаточно голосов, а потому что выборы были сфальсифицированы. Это рокировка власти — выиграли те партии, которые хотела власть», — написали члены политобъединения.

Партия «Улуу-Журт» по предварительным итогам выборов в БГК набрала всего 230 голосов ( 0,22%), а «Туран» — 401 (0,38% голосов).

Повторные выборы 11 июля

11 июля прошли повторные выборы депутатов в горкенеши в трех городах: Бишкеке, Оше и Токмоке. ЦИК отменила итоги выборов в этих городах, прошедших 11 апреля 2021 года, из-за многочисленных грубых нарушений.

Тогда БТИК отстранила от выборов партии «Эмгек» и «Ак-Бата», а также сняла с выборов НДПК за подкуп голосов. В связи с этим полученные ими голоса избирателей были признаны недействительными. ​

Кроме этого, БТИК отменила результаты голосования примерно на 30 избирательных участках столицы. В итоге количество аннулированных голосов превысило 60 тысяч и составило 45,02%.

Согласно закону, если не засчитываются голоса как минимум трети проголосовавших, то результаты выборов отменяются и назначаются перевыборы.