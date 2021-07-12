Посольство Китая в Кыргызстане опровергло информацию о требовании властей страны к Кыргызстану вакцинировать 70% населения для увеличения грузопотока между государствами. В дипломатическом представительстве назвали эту информацию «фейком».

«Правительство КНР (Китая) придерживается принципа “жизнь народа превыше всего”, активно продвигает вакцинацию внутри страны. Считая невмешательство во внутренние дела других стран общепризнанным принципом международных отношений, китайская сторона не будет, и не может выдвинуть другим государствам никакого требования по вакцинации населения», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что китайская сторона готова совместно с кыргызской «продолжать прилагать усилия для дальнейшего улучшения функционирования китайско-кыргызских КПП».

Ранее зампредседателя гостаможни Кыргызстана Кыялбек Мукашев на заседании парламента заявил, что причина низкого уровня грузоперевозок через китайско-кыргызскую границу — требование китайской стороны по вакцинации 70% населения Кыргызстана.

В Кыргызстане с начала кампании по вакцинации прививку против коронавируса получили 129 тысяч человек — это почти 2% населения страны.

Сама кампания по вакцинации в Кыргызстане началась 29 марта 2021 года.