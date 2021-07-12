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На заседании комиссии по бюджету и финансам 12 июля депутат Осмон Турдумамбетов поднял вопрос о причинах снижения грузопотока на границе с Китаем.

«Как решаются проблемы на границе с Китаем, с Казахстаном? У людей и предпринимателей возникает много вопросов», — спросил он обращаясь к замглавы Гостаможенной службы Кыялбеку Мукашеву.

Тот в свою очередь отметил, что грузопоток на границе с Китаем снизился до 30-35 машин.

Депутат Турдумамбетов возмутился таким положением и спросил о причинах снижения грузопотока.

«Причина в том, что на переговорах с Китаем они [власти] ставят вопрос о вакцинации нашего народа. 70% населения должны вакцинироваться, такие задачи они [власти] нам ставят сейчас», — ответил Мукашев.

Депутаты в ответ попросили на следующее заседание явиться главе Гостаможенной службы, чтобы тот рассказал о планах решения проблем.

Что сказали в Посольстве Китая?

В посольстве Китая опровергли информацию главы Гостаможни о требовании КНР вакцинировать 70% населения и назвали её «фейковой».

«Считая невмешательство во внутренние дела других стран общепризнанным принципом международных отношений, китайская сторона не будет, и не может выдвинуть другим государствам никакого требования по вакцинации населения. Высказывание заместителя председателя Гостаможни на заседании ЖК о том, что причина низкого уровня грузовой перевозки через КПП на китайско-кыргызской границе заключается в требовании китайской стороны по вакцинации 70% населения Кыргызстана, не соответствует действительности», — сообщили в Посольстве.

В дипмиссии отметили, что власти Китая «значительно улучшили» условия для грузоперевозки и повысили способность пропуска грузов.

«Китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной продолжать прилагать усилия для дальнейшего улучшения функционирования китайско-кыргызских КПП», — сказали в Посольстве.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала кампании по вакцинации, прививку против коронавируса получили 129 тысяч человек — это почти 2% населения страны.

Сама кампания по вакцинации в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Однако за это время госорганы успели признать, что вакцинация населения проводилась не на должном уровне.

Еще в конце июня, на заседании глава кабмина Улукбек Марипов раскритиковал работу минздрава по вакцинации населения. Он отметил, что ведомство слишком долго решает вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

Глава Республиканского штаба по COVID-19 Жылдыз Бакашова 12 июля сообщила о начале массовой вакцинации населения Кыргызстана от коронавируса.

Она стала возможной после того, как днём ранее в страну прибыла долгожданная партия китайской вакцины Sinopharm — это 1 млн 250 тысяч доз.

Также 12 июля президент Садыр Жапаров поручил Республиканскому штабу по борьбе с COVID-19 ускорить вакцинацию населения. Он объяснил это тем, что в стране необходимо улучшить эпидситуацию и выработать коллективный иммунитет.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.